TECNO, Spark 50 modelinin 4G versiyonunu tanıttı. Telefon bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor.

Sunduğu telefonlar ile Türkiye’de de ilgi gören bir marka olmayı başaran TECNO’nun öne çıkan serilerinden biri de Spark’tı. Şimdi de şirket, düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden Spark 50 4G modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen bizlerle buluşturdu. Martta gelen Spark 50 5G’nin 4G versiyonu olarak geliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

TECNO Spark 50 4G modeli, tahmin edebileceğiniz gibi bütçe dostu bir telefon olması nedeniyle öyle ahım şahım özelliklere sahip değil. Yine de bataryası başta olmak üzere dikkat çeken kısımlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, ön tarafında delikli ekran tasarımı, arkasında ise iPhone 17 Pro’yu andıran üst kısmı tamamen kaplayan dikdörtgen kamera kurulumuyla geliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda TECNO Spark 50 4G

Telefonda 6,8 inç boyutunda 720x1600 piksel çözünürlükle gelen LCD bir ekran görüyoruz. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip. Telefon, MediaTek’in uygun fiyatlı telefonlar için geliştirdiği Helio G81 işlemcisinden güç alıyor. Ona 4/6/8 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor.

Spark 50 4G’nin arka tarafında 50 MP’lik kamera, önünde ise 8 MP’lik selfie kamerası var. 167.8 x 79.22 x 8.18 mm boyutlarındaki telefon 7000 mAh’lik 18W destekli büyük bir bataryayla geliyor. Kutudan Android 16 ile çıktığını da ekleyelim. Gri, siyah, mavi, mor ve pembe renklerle sunulacak telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.

TECNO Spark 50 4G teknik özellikleri