Stardew Valley'in Tek Kişilik Zorlu Geliştirilme Hikâyesi

2016 yılında piyasaya sürülen ve kısa süre içerisinde milyonlarca kopya satmayı başaran Stardew Valley’in tek bir kişi tarafından yıllarca geliştirildiğini biliyor muydunuz? Bugün itibariyle 10 milyondan daha fazla satan ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratmayı başaran Stardew Valley’in zorluklarla dolu geliştirilme hikâyesine göz atacağız.

Oyun geliştirmek, göründüğünden çok daha zorlu bir iştir. Günümüzde karşımıza çıkan devasa markalar, binlerce çalışanlı büyük şirketler tarafından yıllar süren bir süreç içerisinde geliştiriliyor. Bu binlerce çalışan, kendi içerisinde farklı gruplara da ayrılıyor. Karakter tasarımcıları, çevre tasarımcıları, yazılım uzmanları, seslendirme sanatçıları, görev tasarımcıları ve aklımıza gelebilecek birçok farklı meslek grubu şeklinde.

Bu kadar fazla çalışana ve yeterli miktarda paraya sahip olan bu devasa şirketler, oyunlarını yıllar süren bir süreçte geliştirirken; hâliyle tek bir kişiden Grand Theft Auto V gibi bir proje çıkması mümkün olmasa da; Minecraft, Undertale veya Stardew Valley gibi oyunların yapılması mümkün. Gelin, hep birlikte Stardew Valley’in yıllar süren geliştirilme hikâyesine etraflıca bakalım.

Stardew Valley'in zorlu yolculuğu:

Hiç duymayanlar için: Nedir bu Stardew Valley?

Stardew Valley, oldukça açık uçlu bir kırsal yaşam rol yapma oyunudur. Büyükbabamızın eski çiftliğini devraldığımız ve oldukça kısıtlı imkanlar ile birlikte yeni bir hayata yelken açtığımız bir oyun olan Stardew Valley, çiftçilik simülatörünün yanı sıra; adeta bir yaşam simülatörü diyebiliriz.

Oyun içerisinde çiftliğinizi geliştirebilir, tarım yapabilir, hayvancılıkla uğraşabilir, balık tutabilir, canavarlarla savaşabilir ve hatta evlenip, çocuk sahibi olabilirsiniz. İçerisinde yüzlerce saatlik içerik ve dolu dolu macera barındıran bu yapım; Microsoft Windows, Mac, Linux, Xbox, PlayStation, Switch, iOS ve Android’de mevcut.

Efsanenin başlangıcı: Stardew Valley’in doğuşu

Yaklaşık altı yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana oyun dünyasındaki popülerliğini arttırmaya devam eden Stardew Valley, geliştiricisi Eric Barone’un bile tahmin edemeyeceği bir etki yarattı diyebiliriz. Herhangi bir şekilde video oyunu yapımcısı olmayı hedeflemeyen Barone, Stardew Valley projesine sadece bir programlama dilinin alıştırmasını yapmak için başladığını anlatmıştı.

Özünde bir Harvest Moon hayranı olan Eric Barone, bu projeye günler geçtikçe sıkıca bağlandı ve kendi oyununu yaratmaya karar verdi. Barone, Stardew Valley’i geliştirmeye standart bir apartman dairesinde başlamıştı. Her gün en az 10 - 12 saat aralığı boyunca kendi tutku projesi üzerinde çalışan geliştirici, bu süreç zarfında; kız arkadaşından, ailesinden ve arkadaşlarından da büyük destek aldı.

Stardew Valley’in geliştirilme aşaması, yaklaşık beş yıl boyunca devam etti. Bu süreç, Eric Barone için gerçekten çok zorluydu. Zaman zaman kendinden şüphe duyan ve yaptığı işten nefret eden Barone, psikolojik anlamda da zorlu bir süreç içerisinde yer aldı. Sonunun ne olacağının bilmediğiniz bir proje üzerinde beş yıl boyunca haftanın yedi günü, günde 10 - 12 saatlik bir emek harcamanın belirsizliği, Eric Barone’u yiyip bitiriyordu. Proje üzerinde büyük bir ilerleme sağlayan Barone, ''Buraya kadar geldim. Bu oyunu tamamlamalıyım.'' düşüncesi içerisindeydi.

Kız arkadaşının, ailesinin ve arkadaşlarının ona verdiği duygusal destek, proje içerisindeki inancını korumasına yardım etti. Kendisini, projenin tamamlandığında buna değeceğine inandıran genç geliştirici, bu zorlu psikolojik süreç ile mücadele etmeyi öğrendi ve tüm gücünü Stardew Valley’e ayırdı. Barone ve kız arkadaşı Amber, zaman zaman finansal açıdan zor durumda kalıyorlardı. Amber, bu süreç içerisinde dışarıda çalışmış ve evi geçindirmek konusunda büyük bir rol üstlenmişti. Zaman zaman ailelerinden de destek alan ikili, beş yıl boyunca gerçekten zorlu bir mücadele verdi.

Bunca zaman içerisinde kendisini de büyük anlamda geliştiren Eric Barone, daha önce yapamadığı birçok şeyi, çeşitli eğitimler alarak öğrendi. Zaman zaman oyunun neredeyse hazır olduğuna ve birkaç ay içerisinde tamamlanacağına inanan Barone, bu geri kalan süreç için yıllarca çalıştı. Onlarca saatlik bir uğraş ile tasarladığı şeylerin bir kısmından da memnun olmayan geliştirici, yeri geldiğinde hepsini çöpe atmayı bildi ve yeniden başladı.

Oyunun çıkışına oldukça kısa bir süre kala, Stardew Valley’in kendi oyuncu kitlesi oluşmaya başlamıştı bile. Oyunun geliştirilme aşamasında ilerledikçe, oyuncular ile bu geliştirilme günlüklerini parça parça paylaşmaya özen gösteren Barone, Stardew Valley’i bekleyen oyuncuların görüşlerini de epey önemsedi. Oyun piyasaya sürüldükten sonra bile kendi üzerinde büyük bir sorumluluk hisseden geliştirici, aylar boyunca teknik sorunları düzeltirken; oyuncular tarafından yapılan geri bildirimleri değerlendirdi. Böylece, kısa bir süre içerisinde kendisini oyunculara sevdirmeyi başaran Stardew Valley, doğmuş oldu.

Büyük bir sürpriz: Stardew Valley’in satış başarısı

Stardew Valley, 26 Şubat 2016’da piyasaya sürüldükten yaklaşık iki hafta sonra Steam ve GOG’da 400.000’den daha fazla kopya satmayı başardı. Oyunun bu kadar başarılı bir çıkış süreci yaşayacağını beklemeyen Eric Barone, oyun dünyası üzerinde gerçekten büyük bir etki bırakmayı başaran bir bağımsız yapıma imza atmıştı.

Stardew Valley; ilk iki ay içerisinde bir milyon, 2017’nin sonunda ise üç buçuk milyon satış rakamını aşmıştı. Ocak 2020’de oyunun tüm platformlarda toplamda 10 milyondan daha fazla sattığı açıklanmıştı. Günümüzde ise 20 milyon kopyayı geride bıraktığı belirtiliyor. Peki, siz daha önce hiç Stardew Valley oynadınız mı?