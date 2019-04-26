Türkiye tarihi boyunca yerli üretim otomotiv teknolojileri için sayısız girişim yapıldı. Bu girişimlerden en moderni ve en kapsamlısı için son birkaç yıldır büyük bir bekleyiş içerisindeyiz. Bugün elektrikli ve otonom olacağını bildiğimiz yerli otomobilin için fiyat beklentilerini belirleyecek bir anket düzenliyoruz. Söz yeniden Webtekno takipçi ve okuyucularında.

Ülkemiz otomotiv sanayi genel olarak sürekli yabancı yatırımlarla bir adım öteye gidebildi. Daha önce sınırlarımız içerisinde motorundan şasesine kadar her detayı Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş otomobiller de gördük. Ancak bu otomobillerin hiçbirisi seri şekilde üretilip satışa sunulamadı.

Yerli bir otomobil üretme isteğinin ardındaki en büyük amaç, aslında onu kendi insanımıza satmak değil, yurtdışına pazarlayabilmek. Bu nedenle sadece yurt içindeki ihtiyaçları değil, yurt dışındaki ihtiyaçları da düşünmek ve devlerle rekabet edebilecek üretim standartlarına ulaşmak gerekiyor.

Yaşanan son gelişmeler ışığında uzun bir süredir geliştirilme aşamasında olan yerli otomobilimizin elektrikli ve otonom sürüş sistemine sahip bir model olacağını biliyoruz. Hatta son resmi açıklamalara göre otomobilin enerji kaynağı olacak batarya kısmında bor madeni de kullanılacak. Bu otomobilin arkasında ise “5 babayiğit” olarak bilinen Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding bulunuyor.

Fiyatı belirleyen en büyük unsurlar yatırımın boyutu ve rekabet. Peki yerli otomobile ne kadar yatırım yapılacak?

Türkiye’de üretilmesi planlanan otomobil için 5 şirkete devlet desteği ile tahmini olarak 2,5 milyar avroluk bir bütçe ayrılması planlanıyor. Bu detay, geçtiğimiz yıl Bakan Faruk Özlü tarafından açıklanmıştı. Rakam bir AR-GE çalışması için gerçekten yeterli düzeyde. Yurt dışında ise rekabetin etkisiyle elektrikli otomobiller için ayrılan bütçeler uçmuş durumda.

Routers’a göre dünyanın en büyük 29 otomobil üreticisi, ilerleyen yıllarda piyasaya sürecekleri otomobiller için toplamda yaklaşık 300 milyar dolar harcama yapmayı planlıyor. Yani şirket başına AR-GE bütçesi 10 milyar dolara yakın. Elbette yıllardır süregelen rekabet ve şirketlerin elde ettikleri karlarla, devletlerinden aldıkları kredi destekleri ve ödenekler bu bütçeleri mümkün kılıyor.

Yerli bir otomobil üretilince ülkemizdeki en büyük avantajı, piyasaya göre daha ucuz fiyata sahip olması olabilir. Elbette daha çok ucuzlatmak için üretim adedini arttırmak gerekiyor. Hem AR-GE hem de üretim maliyetiyle yerli otomobil için fiyat tahmini yapmak zor. İşte bu nokta da ise yerli otomobilin yerli müşterilerinin fiyat beklentisi devreye giriyor.

Not: Bakan Faruk Özlü, 2017’de yaptığı bir açıklamada yerli otomobil için C segmentinde olacağını ve fiyatının 80 ila 100 bin TL arasında değişebileceğini söylemişti. Yerli otomobilin fiyat beklentisine ilişkin başka bir açıklama bulunmadığı için, anket cevaplarını bu açıklamadan yola çıkarak kurguladık.

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