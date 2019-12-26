Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerli Otomobil Açıklaması

Tüm Türkiye nefesini tuttu, yerli otomobilin tanıtılacağı günü bekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak otomobil ile birlikte fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobil, yarın yapılacak etkinlikte gün yüzüne çıkacak. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde araca dair bazı görüntüler paylaşıldı; ancak nasıl bir tasarıma sahip olacağını henüz tam olarak bilmiyoruz.

Yerli otomobile ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirtti.

Aracın ön gösteriminin yarın Gebze'de Bilişim Vadisi'nde yapılacağını dile getiren Bakan, "Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin Otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bakan ayrıca, söz konusu törenle birlikte Türkiye’nin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceklerini aktardı. TOGG’un resmi Twitter hesabı, geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin ön farlarını ve yan aynalarını gösteren bazı teaser görüntüleri yayınlamıştı. Araca dair paylaşılan son fotoğrafta ise ızgara deseninde 6 adet lale olduğunu görmüştük.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yerli otomobilin ön gösterimi yarın yani 27 Aralık tarihinde yapılacak. Aracın tasarımı ve donanımı üzerindeki sır perdesinin kalkmasıyla birlikte sizlere daha fazla bilgi verebileceğiz. Yerli otomobille ilgili gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.