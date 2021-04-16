Telefonun Kamerası ile Nasıl Görsel Çeviri Yapılır?

Dünyada en çok kullanılan çeviri hizmetlerinden biri olan, Google tarafından geliştirilen Google Translate, Google Çeviri ile yalnızca kelimeleri ve cümleleri yazarak değil; telefon kameranız yardımıyla da çeviri yapabilirsiniz. Telefon kamerası ile Google Çeviri üzerinden nasıl görsel çeviri yapılır yakından bakalım.

Pek çok farklı dil üzerinden çeviri yapabileceğiniz birçok farklı hizmet bulunuyor. Ancak bunlar arasında Google Translate, Türkçesi ile Google Çeviri her zaman bir adım önde olmuştur. Mobil uygulaması da bulunan Google Çeviri üzerinden telefon kameranızı kullanarak görsel çeviri yapabilirsiniz. Üstelik yalnızca anlık görüntüleri değil, galerinizdeki fotoğrafları da görsel çeviri ile dilediğiniz dile çevirebilirsiniz.

Peki, Google Çeviri ile görsel çeviri nasıl yapılır? Bu işlem için ihtiyacınız olanlar yalnızca Google Çeviri mobil uygulaması ve telefon kameranız. Görsel çeviri ile bir görüntüdeki yazıları neredeyse anlık olarak dilediğiniz dilde görebiliyorsunuz. İnsana yabancı dil öğrenme çabasını sorgulatan Google Çeviri ile görsel çeviri nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem ile ilgili bilmeniz gereken önemli noktaları anlattık.

Google görsel çeviri nasıl kullanılır?

Yöntem #1: Telefon kamerası ile Google görsel çeviri

Telefon kamerası ile Google görsel çeviri Yöntem #2: Galerideki bir fotoğraf ile Google görsel çeviri

Yöntem #1: Telefon kamerası ile Google görsel çeviri:

Adım #1: Google Çeviri mobil uygulamasını açın.

Google Çeviri mobil uygulamasını açın. Adım #2: Kamera butonuna dokunun.

Kamera butonuna dokunun. Adım #3: Telefon kameranızı çevirmek istediğiniz metne yöneltin.

Telefon kameranızı çevirmek istediğiniz metne yöneltin. Adım #4: Metin, dilediğiniz dile çevrilecek.

Metin, dilediğiniz dile çevrilecek. Adım #5: Çeviriyi Duraklat butonu ile kaydedilmeyen biri fotoğraf çekebilirsiniz.

Çeviriyi Duraklat butonu ile kaydedilmeyen biri fotoğraf çekebilirsiniz. Adım #6: Çeviriye Devam Et butonu ile kamerayı yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

Telefon kameranızı kullanarak Google Çeviri üzerinden görsel çeviri yapmak işte bu kadar kolay. Kameranızı hangi yöne çevirirseniz uygulama görünen metni daha önceden belirlemiş olduğunuz dile anlık olarak çevirecektir. Görüntüyü anlık olarak durdurarak çeviriyi daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Hangi dildeki metnin, hangi dile çevrileceğini önceden belirlemeniz gerekiyor. Sizin belirlediğiniz dil üzerinden metni inceleyen uygulama, çok daha hızlı sonuç gösterecektir. Belirlediğinizden farklı bir dil üzerinden görsel çeviri yapmaya çalışırsanız uygulamanın sağlıklı sonuç vermediğini görebilirsiniz.

Yöntem #2: Galerideki bir fotoğraf ile Google görsel çeviri:

Adım #1: Google Çeviri mobil uygulamasını açın.

Google Çeviri mobil uygulamasını açın. Adım #2: Kamera butonuna dokunun.

Kamera butonuna dokunun. Adım #3: İçe aktar butonuna dokunun.

İçe aktar butonuna dokunun. Adım #4: Çevirisini görmek istediğiniz görseli seçin.

Çevirisini görmek istediğiniz görseli seçin. Adım #5: Görsel kısa süre içinde taranacak.

Görsel kısa süre içinde taranacak. Adım #6: Çevirisini görmek istediğiniz metin bölümlerini parmağınızla seçin.

Çevirisini görmek istediğiniz metin bölümlerini parmağınızla seçin. Adım #7: Ekranın üst bölümünde çeviriyi göreceksiniz.

Ekranın üst bölümünde çeviriyi göreceksiniz. Adım #8: Dilediğiniz kadar metin seçebilirsiniz.

Dilediğiniz kadar metin seçebilirsiniz. Adım #9: Ok butonuna dokunarak metnin tam halini Google Çeviri arayüzü üzerinden görebilirsiniz.

Daha önceden galerinize kaydetmiş olduğunuz bir fotoğrafı kullanarak Google Çeviri üzerinden görsel çeviri yapmak işte bu kadar kolay. Telefon kamerasını kullanarak görsel çeviri yaparken olduğu gibi bu yöntemde de hangi dili, hangi dile çevirmek istediğinizi önceden belirlemeniz gerekiyor.

Bu yöntemde Google Çeviri, tüm metni bir anda önünüze sunmuyor. Görsel üzerinde parmağınızı kullanarak seçtiğiniz metin parçasının çevirisi görüyorsunuz. Ancak metin seçimi konusunda sınırlama yok. Tam bir sayfa metinden oluşan görselin tamamını da parmağınızda seçerek çevirebilirsiniz. Çocuklar için keyifli bir oyun bile olabilir.

Google görsel çeviri hakkında bilmeniz gerekenler:

Google Translate, Türkçesi ile Google Çeviri uzun yıllardır çevrimiçi çeviri hizmeti veriyor. Her yeni güncelleme ile birlikte bünyesine yeni özellikler ekleyen Google Çeviri’nin belki en cezbedici özelliği görsel çeviridir. Pek çok farklı internet sitesi ve mobil uygulama da görsel çeviri hizmeti veriyor ancak Google verilerini kullanarak çeviri yapan Google Çeviri kadar hızlı sonuç almak pek mümkün değil.

Google Çeviri ile 100’den fazla dil üzerinden çeviri yapabiliyorsunuz. Üstelik görsel çeviri özelliği de neredeyse bu dillerin tamamını destekliyor. Bunun anlamı, dünyada medeni olarak bilinen hangi ülkeye giderseniz gidin Google Çeviri ile görsel çeviri yaparak etrafınızdaki tüm tabela ve benzeri yazıları anlayabileceksiniz. Yabancı dil öğrenme isteğini köreltmiyor desek yalan söylemiş oluruz.

Görsel çeviri özelliği, Google Çeviri ile aynı algoritma üzerinden çalışıyor. Yani yazarak çevirdiğiniz her şeyi görsel olarak da çevirebilirsiniz. Elbette bu noktada dikkat edilmesi gereken, görseldeki yazıların net bir şekilde okunuyor olmasıdır. Çünkü sonuçta bu bir algoritma ve insan zihni gibi boşlukları, en azından şu an için, doldurmuyor. Bu nedenle silik, tam okunmayan yazılarda görsel çeviri hataları ile sık sık karşılaşabilirsiniz.

Aynı şekilde yazılardaki bazı kısaltmalar ya da hatalı yazımlar da Google görsel çeviri tarafından hatalı çevrilebilir. Böyle durumlarda elle yazarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Önceden çekmiş olduğunuz bir fotoğraf üzerinden çeviri yapacaksınız, içe aktarmadan önce fotoğrafın ışığı ile oynayarak parlaklığını arttırabilir ve çok daha doğru bir görsel çeviri sonucu alabilirsiniz.

Google görsel çeviri ile yabancı dil öğrenimi:

Google görsel çeviri, sesli çeviri gibi hizmetlerin yabancı dil öğrenme isteğini baltaladığını söylemek yanlış olmaz. Ancak yine de bir yabancı dile hakim olmanın insana kattığı kültürel birikimi bu tür hizmetler ile kazanmak da söz konusu değil. Bu nedenle, böyle hizmetleri kullanarak kolaya kaçmak yerine; böyle hizmetleri kullanarak yabancı dil öğreniminize katkı sağlayabilirsiniz.

Yabancı dil öğrenimine katkı sağlayacak en önemli şey, öğrendiğiniz dilde yazılmış bir kitap okumaktır. Okuyorum ama doğru mu anlıyorum diye merak ettiğiniz noktada, telefon kameranızı okuduğunuz sayfa üzerinde gezdirerek Google görsel çeviri yardımı alabilirsiniz. Görsel üzerinde sunulan zorlu metinleri galerinizden Google Çeviri uygulamasına yükleyerek o bir türlü çözemediğiniz kelimenin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

Üstelik Google görsel çeviri ile yalnızca bir kelimenin, cümlenin ya da metnin çevirisini yapmakla kalmıyor; okunuşunu duyuyor, eş anlamlı sözcüklerini görüyor ve farklı dillerde hangi anlama geldiğini de öğrenebiliyorsunuz. Yani Google görsel çeviri yalnızca dil bilmeyenlerin değil, yeni bir dil öğrenmek isteyen kullanıcıların da işine yarayacak özellikler sunuyor.

Sizin için galerinizdeki bir fotoğraf ya da telefon kameranız ile Google çeviri üzerinden nasıl görsel çeviri yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem ile ilgili bilmeniz gereken noktaları anlattık. Bu ve buna benzer hizmetlerin gelişmesi ile birlikte yeni bir dil öğrenmek ve bilmediğiniz bir dili anlamak artık giderek kolaylaşacak.