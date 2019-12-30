Akıllı telefonlar şarj olmama gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Biz de telefon şarj olmuyor sorununa ışık tutmak için sebep ve çözüm önerilerinden oluşan bir yazı hazırladık.

Akıllı telefonların şarj olmaması sıkça karşılaşılan ve çok can sıkıcı bir sorun. Hemen kırmızı alarm vermeden önce yapabileceğiniz şeyler var. Yani telefon şarj olmuyor diye direkt teknik servise götürmek zorunda değilsiniz. Çok da zor olmayan bir kaç yolu denedikten sonra belki de hiç gerek kalmayacak. Bu arada her şeyden önce telefonunuzu bir kapatıp açmayı unutmayın. :)

Deneyebileceğiniz yöntemlere geçmeden önce, telefonunuza teşhis koymanızı kolaylaştıracak bir uygulamadan bahsedelim. Uygulama Android üzerinde mevcut olduğu için iPhone kullanıcıları direkt olarak yöntemlere geçebilirler. Android kullanıcıları da aşağıda vereceğimiz linkten uygulamayı indirebilirler. Aynı şekilde telefon kapalı, şarj olmuyor ve açılmıyorsa yine direkt olarak yöntemlere geçebilirsiniz.

Telefonun şarj verimliliğini gösteren yardımcı uygulama:

Telefon şarj olurken tek güvendiğiniz gösterge pi ve şarj yüzdesi mi? Android kullanıcılarının, telefonlarının şarj olma durumunu görüntüleyebilecekleri oldukça kullanışlı bir uygulama var. Ampere isimli bu uygulama, telefonun şarj olup olmadığından tutun, ne kadar verimli bir şekilde şarj olduğuna kadar gösteriyor. Uygulama, ekranda gösterdiği sayılarla telefonun birim zamanda ne kadar güç aldığını ya da kaybettiğini kullanıcıya aktarıyor.

Ekranda görünen sayının yeşil olması, telefonunuzun şarj olduğu anlamına geliyor. Eğer bu renk turuncu ise telefon aldığından daha fazla güç kaybediyor demek oluyor. Aşağıda vereceğimiz her bir adımdan sonra telefonunuzu şarja takarak bu uygulamayı kontrol edin. Böylelikle sorunun çözülüp çözülmediğini anlamak için şarj yüzdesinin değişmesini beklemenize gerek kalmayacak.

Telefon şarj olmuyor sorunu ve çözümleri:

Telefonun kılıfını çıkarın,

çıkarın, Başka bir güç kaynağı deneyin,

deneyin, Şarj kablonuzu kontrol edin,

kontrol edin, Telefonunuzu bir süre kullanmayı bırakın,

bırakın, Telefonun şarj girişini kontrol edin,

kontrol edin, Telefon bataryasını değiştirin.

Yukarıdaki listede oldukça basit ve sıradan görünen bu çözümler, telefonunuzdaki sorunu bir servise gitmeden anlamanızı sağlıyor. Örneğin telefon kılıfını çıkartarak şarj etmeyi denemeniz bir ısınma ya da soket sorunu yaşadığınızın göstergesi olabilir. Ayrıca diğer adımlarla cihazınızın güç alıp almadığını, şarj hızının düştüğünü anlayabileceksiniz. Dediğimiz gibi listede basit duran ama doğru yorumlandığında sorunu ortaya çıkaran çözümler bunlar.

Telefonun kılıfını çıkarın:

Akıllı telefonlarda yaşanılan şarj sorunlarında tam olarak oturtulmamış kablolar düşündüğünüzden çok daha büyük bir rol oynuyor. Şarj kablonuzun yerine tam olarak oturmamasının en büyük sebeplerinden biri de kullandığımız kılıflar. Bu yüzden eğer telefonunuzu kılıf takılı bir şekilde şarj etmeye çalışıyorsanız diğer aşamalara geçmeden kılıfı çıkarıp, kablonun şarj girişine tam olarak oturduğundan emin olun.

Başka bir güç kaynağı, yani priz deneyin:

Şarj etme bileşenlerini kontrol etmeye başlamadan önce kullandığınız güç kaynağını değiştirmenizde fayda var. Çünkü sorun aslında şarj kablonuzda ya da şarj adaptörünüzde olmayabilir. Bu arada başka bir güç kaynağı denemekten kastımız yalnızca kullandığınız prizi değiştirmek değil.

Tabii ki ilk olarak farklı bir priz deneyin. Eğer çoktan denediyseniz, bir uzatma ya da çoğaltıcı kullanıyorsanız bunları çıkararak deneyin. Bu da sorununuzu çözmezse telefonunuzu bilgisayarın farklı USB girişlerine takarak deneyin. Aynı şekilde eğer telefonunuzu bilgisayardan şarj etmeye çalışıyorsanız, diğer adımlara geçmeden önce bir de prize takarak şarj etmeyi deneyin.

Eğer prizden bilgisayara geçtiğiniz zaman sorununuz çözüldüyse problem ya adaptörünüzde ya da kullandığınız prizdedir. Farklı bir prize geçmenize rağmen sorun devam ederse yeni bir şarj adaptörü edinmenizin vakti gelmiş olabilir.

Şarj kablonuzu düzgün şekilde kontrol edin:

Bir telefon şarj olmuyor ise arkasında yatan en yaygın sebeplerden biri şarj kablosunun zarar görmüş olmasıdır. Çünkü kablolar sürekli olarak eğilir ve bükülür. Kablolar, taşınırken sabit durması en zor parçalardır. Tüm bu sebeplerden ötürü şarj kabloları tüm diğer bileşenlere göre daha çabuk eskir.

Kablonun içini açarak kontrol etmek tabii ki herkes için mümkün değil. O yüzden biz dışarıdan müdahale ederek deneyebileceğiniz çözümlere odaklanacağız. Örneğin şarj kablosunda bulunan girişlerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Evde farklı kablolar varsa şansınızı bir de onlarla deneyin. En kötü ihtimalle birinden ödünç alarak sorunun kablonuzda olmadığından emin olun.

Telefonunuzu şarj olurken kullanmayı bırakın (şaka değil):

Telefonunuzu şarj etmeye çalışıyorken oyun oynamak gibi yüksek güç gerektiren bir işlem yapıyorsanız, buna bir süreliğine ara verin. Telefonun şarj olup olmadığını bir de telefon boşta duruyorken kontrol edin. Eğer Android bir telefon kullanıyorsanız, telefonunuzu tamamen kapatarak şarj etmeyi deneyebilirsiniz. iPhone kullanıcısıysanız telefonunuzu uçak moduna alarak bir süre kullanmayınca telefonun şarj olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz.

Telefonun şarj girişini kontrol edin:

Sorunun şarj kablosundan ya da adaptöründen kaynaklanma ihtimallerini elediyseniz artık telefonun kendisine bakma vakti. Telefonun şarj girişine parlak bir ışık altında bakın. Şarj girişini incelerken aradığınız şey toz parçacıkları olsun. Bazen girişte öbek hâline gelen toz parçacıkları yüzünden şarj kabloları ve şarj girişleri arasında bağlantı kurulamayabiliyor.

Telefonunuzun şarj girişinde bulunan tozları gidermek için bir kürdan kullanabilirsiniz. Tabii ki oldukça yumuşak hareketler kullanmanız gerekiyor. Fazla baskı uyguladığınız zaman girişin içindeki metal yapılara zarar verebilirsiniz. Zarar verme ihtimalinizi azaltmak için kürdanın etrafına peçete ya da pamuk sarabilirsiniz.

Bu aşama ile ilgili aklınızda bulunması gereken en önemli unsurlardan birisi, işleme başlamadan önce telefonunuzu kapalı konuma getirmek. Böylelikle herhangi bir elektrik akımı olmayacağı için kendinize daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlamış olacaksınız.

Telefon bataryasını değiştirin:

Telefonun bataryasını değiştirmek günümüzde kullandığımız çoğu akıllı telefonda gerçekleştirilemeyen bir işlem. Son dönemlerde piyasaya az da olsa tutunmayı başarmış LG V20 gibi sökülebilen bir bataryaya sahip bir telefon kullanıyorsanız, teknik servise gitmeden bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz.

Bataryanızda sorun olup olmadığını anlamak için içinden sıvı sızdırıp sızdırmadığını, çıkıntı yapıp yapmadığını kontrol edin. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız telefonunuzda yaşadığınız şarj sorunu büyük ihtimalle bataryanızdan kaynaklanıyor demektir. Bozuk bataryanızı değiştirmek için acele etmeniz gerektiğini unutmayın. Bataryada oluşan sorunları ihmal etmek çok büyük tehlikelere yol açabiliyor.

Akıllı telefonunuz şarj olmuyorsa deneyebileceğiniz çözüm önerilerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umarız sorununuz çözülmüştür. Eğer çözülmediyse, telefonunuzda müdahale edemeyeceğiniz türden donanımsal bir sorun olma ihtimali yüksek. En kısa zamanda teknik servisle irtibata geçmenizi öneriyoruz.