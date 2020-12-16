Son Dakika: Telegram'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'de çok ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar tarafından bildirilen raporlara göre popüler anlık mesajlaşma platformu Telegram'da ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor. An itibarıyla DownDetector tarafından paylaşılan haritaya baktığımızda sorunun Orta Avrupa merkezli olduğu görülüyor.

Yaşanan sorunların Telegram sunucularından kaynakladığına dair bulgular söz konusu. Ayrıca kullanıcılar mesaj gönderme ve alma işlemlerinde de ciddi problemler yaşıyorlar.

Telegram'dan açıklama: Yaşanan sorunlar Avrupa ve Orta Doğu merkezli

Telegram Messenger, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada sorunların Avrupa ve Orta Doğu merkezli olduğunu belirtti. Ayrıca platformda sorunun çözümü için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.