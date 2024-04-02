Telegram, Meta'nın WhatsApp ve Messenger için geliştirdiği işletme hesabı özelliklerine benzer bir hizmet duyurdu.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, yakın zamanda işletmelere yönelik bazı yeni özellikleri kullanıma sundu. Bu özelliklere ek olarak Telegram, reklam gelirlerini de şirketlerle paylaşmak için adımlar atıyor.

Telegram İşletme sayesinde kişiselleştirilmiş başlangıç sayfaları oluşturulabildiği gibi çalışma saatleri belirlenebilecek ve hazır cevaplar, karşılamalar ve mesai saatleri dışındayız mesajları oluşturulabilecek.Ayrıca bu hesaplara sohbet botları da eklenebilecek.

Telegram kanalları reklam geliri getirecek

Açık Telegram kanallarında ise binin üzerinde abone olması durumunda kanal sahipleri, kanalda gösterilen reklamlardan elde edilen gelirin yarısını alabilecekler.

Telegram Kurucusu Pavel Durov, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda şu anda 900 milyon kullanıcısı olan platformun 2025'te artık kâr etmeye başlamasını beklediklerini ifade etmişti.

Telegram İşletme hesapları da bu amacın gerçekleştirilmesi için bir araç ve ilerideki olası halka arz için de büyük önem taşıyor. Zira bu özelliği kullanabilmek için ücretli olan Premium versiyona abone olmak gerekiyor. Ülkemizde aylık 69,99 TL'ye kullanılabilen Telegram Premium, dünya çapında ise aylık 4,99 dolara satılıyor. Öte yandan Telegram Premium, 4 aylık, 6 aylık ya da bir yıllık planlarla da satın alınabiliyor.

Aralık 2022'de ilk 1 milyon aboneye ulaşan Telegram Premium, Ocak 2024'te ise 5 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Yeni özellik ile birlikte bu sayının daha da yukarı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Telegram İşletme ile birlikte kullanıcıların pek çok araç ve özelliğe de kavuşacağını göz önüne alırsak bu şekilde bir artış hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.