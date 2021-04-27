Tesla, 272 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin Sattı

Dünyanın en popüler elektrikli ve otonom otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin yatırımı gerçekleştirmişti. Şirket, elinde tuttuğu Bitcoin'lerin bir kısmını sattığını açıkladı. Tesla, yapılan bu satıştan 272 milyon dolarlık kâr elde etti.

Elektrikli otomobil diyince aklımıza direkt olarak Tesla şirketi ve bu şirketin başındaki adam Elon Musk geliyor. Gerek SpaceX gerek Tesla şirketlerinin yaptıkları inovasyonlarla gündeme gelen Elon Musk, aynı zamanda kripto paralarla haşır neşir olmasıyla da biliniyor. Özellikle Dogecoin hakkında attığı tweetlerle borsayı sallayan Musk'ın Bitcoin'e olan yatırımları da gözden kaçmıyor.

Elon Musk'ın başında olduğu elektrikli araç şirketi Tesla, geçtiğimiz şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin yatırımı gerçekleştirmişti. Sürekli olarak borsayı sallayan Elon Musk'ın şirketinin böyle bir yatırım yapması aslında pek şaşırtıcı değildi. İki ay sonra bugün, şirketin 2021'in ilk çeyreği mali raporunda görülen bir olay ise Tesla'nın yatırımının iyiye gittiğini gösterdi.

Tesla, yaptığı Bitcoin yatırımından 272 milyon dolar kâr etti:

Paylaşılan mali rapora göre Tesla, şubat ayında aldığı Bitcoin'lerin bir kısmını sattı. Raporda yazan miktara göre Tesla, yaklaşık 272 milyon dolarlık Bitcoin sattı. Raporda bulunan "Nakit Akışları Beyanı" tablosunda şirket "Dijital varlıkların satışından elde edilen gelir" kısmında 272 milyon dolarlık bir kâr elde edildiği yazıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay yaptığımız bir haberde Tesla'nın Bitcoin ile ödeme alacağını sizlere belirtmiştik. Görünüşe göre Tesla'nın Bitcoin ile olan ilişkisi de iyiye gidiyor. Eğer böyle giderse şirketi daha çok Bitcoin yatırımı yaparken görebiliriz.