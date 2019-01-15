Otonom araç sektörü lideri Tesla, araç yazılımını hacklemeyi başarana Model 3 hediye edecek.

Çılgınlığıyla ve karizmasıyla tanıdığımız Elon Musk'ın CEO'luk görevini yürüttüğü Amerikan otomotiv şirketi Tesla, bugün yaptığı açıklamada aracının bilgisayar sistemini hackleyebilen siber güvenlik uzmanlarına ücretsiz olarak bir adet Model 3 araç vereceğini duyurdu. Ürettiği sistemin güvenliğiyle âdeta gösteriş yapan Tesla, bu yöntemle sisteminde bir açık var ise onu da kapatmayı hedefliyor.

Pwn2Own adı verilen, internet tarayıcılarındaki ve kurumsal yazılım programlarındaki kusurları bulmaya odaklanan etkinliğe katılan tek otomobil üreticisi olan Tesla, sistemindeki açığı bulan kişiye en güncel elektrikli otomobili Tesla Model 3'ü ödül olarak vereceğini açıkladı. Bu bağlamda Tesla aynı zamanda Pwn2Own yarışmasına katılan ilk otomobil üreticisi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tesla Araç Yazılımı Başkan Yardımcısı David Lau: "Otomobillerimizi en yüksek güvenlik standartları çerçevesinde geliştiriyoruz. Bu doğrultuda güvenlik düzeyi araştırma toplulukları ile olan çalışmalarımız bizim için -sistemimizi mükemmelleştirmek için- oldukça önem taşıyor." dedi.