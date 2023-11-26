Tesla'nın merakla beklenen ve satışa çıkmasına sayılı günler kalan Cybertruck'ı, Vietnam'da bir araba tutkunu tarafından ahşaptan tasarlandı. Ahşap Cybertruck, Elon Musk'a hediye edilecek.

Bu ayın sonunda satışa çıkarılması planlanan Cybertruck, bir Tesla hayranı tarafından ahşaptan tasarlandı. Yapımı sadece 100 gün süren ahşap Cybertruck, Truong Van Dao isimli Vietnamlı otomobil ve ahşap tutkunu bir adam tarafından tasarlandı. Ahşap Cybertruck, Elon Musk'a hediye edilecek.

Daha önce bir tank, bir Bugatti ve çocuk arabası boyutunda bir Mercedes AVTR tasarlayan Truong Van Dao, gözünü Cybertruck'a dikti ve Cybertruck'ın tasarlanması yalnızca 100 gün sürdü.

Baştan sona ahşap paneller, koltuklar ve jantlar kullanan Truong Van Dao, ortaya göz alıcı bir Cybertruck koymuş.

Truong Van Dao'nun kullandığı ahşap malzeme, tamamen su geçirmez ve el işçiliği ile donatılmış. Metal şasi, çerçeveler ve tekerlekler, büyük bir emekle dizayn edilmiş. Cybertruck'ın ön panelinde bulunan renkli LED ışıklar, araca farklı bir hava katmış. Aynı zamanda tek şerit LED aydınlatma, Cybertruck'ın ön panelinde üst kısma yerleştirilmiş. Ayrıntıları ile ağızları açık bırakan ahşap Cybertruck, pek çok kişinin dikkatini çekmiş durumda.

Aracın sol kapısında büyük bir "X" logosu yer alıyor ve bu logo LED ışıklandırma ile konumlandırılmış. Ayrıca ahşap Cybertruck'ın orijinalinin piyasaya sürülme tarihine denk getirilmesi, akıllıca bir strateji olsa gerek.

Ahşap araçlara büyük bir hayranlık besleyen Truong Van Dao, bütün tasarım sürecini kaydettiği videoyu ise YouTube kanalına yükledi.

Bir milyondan fazla izlenen video, pek çok kullanıcının beğenisini kazandı. 100 gün boyunca ahşap bir Cybertruck tasarlayan adam, ilk başlarda bu aracı ailesi ile beraber kullanıyordu. Sonrasında ise bu aracı Elon Musk'a hediye etmeye karar verdi.

Ailesi ile beraber kullandığı için aynı zamanda küçük çocuğuna özel bir Cyberquad tasarlayan adam, Cybertruck'ın arkasına minik bir Cyberquad bölmesi ekledi.

ND-WoodArt isminde bir X hesabı olan Truong Van Dao, Elon Musk ve Tesla'ya ulaşmasını istediği açık bir mektup yazdı.

"Lütfen bu mektubu Bay Elon Musk ve Tesla'ya göndermeme yardım edin.

Sayın Elon Musk,

Ahşap araçlara derin bir sevgi duyan, hem size hem de Tesla'ya büyük hayranlığı olan tutkulu bir üreticiyim. Yıllar geçtikçe değerli deneyimler kazanmak için birçok ahşap araba projesine giriştim. Ve bugün çok etkilendiğim bir arabanın lansmanını yaptım: Cybertruck. Bu aynı zamanda izleyicilerimin çoğunun sevdiği ve yapmamı istediği bir araba.

Tesla'nın Cybertruck'u hayata geçirme konusunda kendi payına düşen zorluklarla karşılaştığının farkındayım. Ancak sizin vizyonunuza ve Tesla'nın yeteneklerine olan inancımı sürdürüyorum. Bu olağanüstü aracın eninde sonunda başarıya ulaşacağına inanıyorum.

Bu ahşap Cybertruck'ı size ve Tesla'ya hediye etme onuruna sahip olmayı umuyor, sizin ve Tesla'nın başarılarının devamını ve uluslararası arenadaki yerinizi korumanızı diliyorum.

Saygılarımla,

ND-WoodArt"

Proje, Elon Musk'ın dikkatini çekti ve hemen gönderiye "Elbette, çok takdir ediyorum." yorumunu yaptı.

Vietnamlı ahşap ustası, Elon Musk'ın dikkatini çektiği için çok mutlu oldu ve bu hissin tarif edilemez olduğunu dile getirdi. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Cybertruck lansmanına davetiye alan ahşap ustası, aracın ABD'ye gönderilmesi için Tesla ile iletişime geçti.

Yalnızca Tesla'dan değil, aynı zamanda Audi Skysphere'ın tasarım departmanından da görüşme daveti aldı.

Hayranlarının merakla beklediği Cybertruck lansmanı, perşembe günü düzenlenecek. Bu lansmanda yalnızca 10 adet Cybertruck teslim edilecek.

Cybertruck'ın fiyatı henüz doğrulanamasa da Elon Musk, 2019'da aracı ilk kez duyurduğunda 400.000 dolardan biraz daha ucuz olacağını söylemişti. Cybertruck'ın lansman günü belli olacak fiyat etiketi ise şimdiden merak konusu.