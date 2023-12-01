Geçtiğimiz saatlerde ilk teslimatları gerçekleştirilen Tesla Cybertruck için büyük bir etkinlik düzenlendi. Tesla Cybertruck, bu etkinlik kapsamında Porsche 911 ile yarıştı. Peki kim kazandı?

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez 2019 yılında tanıttığı pick-up modeli Cybertruck'ın ilk teslimatlarını nihayet gerçekleştirdi. Yıllar boyunca üzerinde çalışılan otomobil, bugün itibarıyla yeni sahipleriyle buluştu. Tabii Elon Musk, bu fırsatı kaçırmadı ve Cybertruck teslimatları için büyük bir etkinlik düzenledi.

Bu etkinlikte, Tesla Cybertruck ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Elektrikli pick-up, dünyanın en popüler spor otomobilleri arasında yer alan Porsche 911 yarıştırıldı. Hem de Cybertruck, bu yarışta arkasında bir Porsche 911 çekiyordu. Yani 1.400 kilogram kadar yük vardı.

Tesla Cybertruck, Porsche 911'in gözünün yaşına bakmadı!

Bir elektrikli pick-up'ın ne kadar elektrikli de olsa ultra güçlü bir spor otomobili geçmesini beklemezsiniz. Ancak işin içinde Tesla olunca bu durum değişti. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,7 saniyede tamamlayabilen "Cyberbeast" donanım paketine sahip Cybertruck, arkasındaki yüke rağmen Porsche 911'in gözünün yaşına bakmadı.

Tahmini menzili 515 kilometre olarak açıklanan Tesla Cybertruck, 3.430 litre civarında bagaj alanı sunuyor. Tüketiciler, bu bagaja 1.134 kilogram yükleme yapabilecekler. Ancak olay bundan ibaret değil. Tesla Cybertruck, 4.990 kilogram da çekme kapasitesine sahip. Porsche 911 ile gerçekleştirilen yarış, aracın ağır yüklüyken bile performanstan ödün vermediğini gözler önüne sermiş oldu.

Tesla Cybertruck'ın Porsche 911 ile yarıştığı o anlar:

Tesla Cybertruck için hazırlanan yeni tanıtım videosu:

Son olarak; Tesla'nın internet sitesinde Cybertruck listelemesinin yapıldığını belirtelim. Araçla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.