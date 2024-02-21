Tesla Cybertruck için yeni renk kaplamaları oluşturuldu. Tesla'nın internet sitesinde yer alan kaplamalar, 6.000 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Elektrikli otomobil sektörünün öncü isimlerinden Tesla, üretimi için yıllarca uğraştığı pick-up modeli Cybertruck için yeni opsiyonlar sunmaya başladı. Firmanın resmî internet sitesi üzerinden satışa sunulan yeni opsiyonlar, Tesla Cybertruck'ı çelik rengi dışında kullanmak isteyen tüketiciler için alternatifler sunuyor.

Tesla'nın internet sitesindeki ilgili bölüme baktığımızda Cybertruck için oluşturulan yeni renklerin araca nasıl hava katacağını da görebiliyoruz. Bu bağlamda; Tesla Cybertruck alıcıları artık 3 yeni renk seçeneğinden herhangi birini tercih edebilecekler. Şirket, bu renkleri "Satin Rose Gold", "Satin Abyss Blue" ve "Slip Grey" olarak isimlendirmiş durumda.

İşte Tesla Cybertruck için hazırlanan yeni renkler:

*Satin Rose Gold

Tesla'nın internet sitesindeki açıklamaya göre Cybertruck için oluşturulan renk seçenekleri, kaplama olarak araca uygulanıyor ve paslanmaz çelik gövdenin her yerine uygulanabiliyor. Birinci sınıf malzemeden imal edilen kaplama, standart vinil kaplamalara göre 2 kat daha kalın ve daha çevre dostu. Ayrıca bu kaplama, kendi kendini onarabilme özelliğine sahip ve aracın paslanmaz çelik gövdesini çizilmeye karşı koruyor.

*Satin Abyss Blue

Tabii Tesla Cybertruck'ına kaplama yaptırmak isteyen tüketiciler, bunun bedelini ödeyecekler. Tesla'nın internet sitesindeki bilgilere göre Satin Rose Gold ile Satin Abyss Blue için 6.500 dolar, Slip Grey içinse 6.000 dolar ödenmesi gerekecek.

*Slip Grey

Bu arada; Tesla'nın "Satin Stealth Black" ve "Satin Ceramic White" şeklinde iki kaplama daha sunduğunu söyleyelim. Ancak bu opsiyonlar, Aralık 2023 itibarıyla satın alınabilir oldu. Her iki opsiyon için de ekstra 6.000 dolar isteyen firma, şu an için stok kaynaklı olarak Satin Stealth Black kaplama opsiyonunu sunamıyor.

Ekstra kaplama, paslanma sorunu yaşayan Cybertruck sahipleri için bir çözüm olabilir: