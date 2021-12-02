Tesla Otomobilleri İnsanları Nesnelerden Nasıl Ayırıyor?

Tesla araçlarının dünyayı nasıl gördüğünü gösteren otomatik sınıflandırma özelliğinden yeni görüntüler yayınlandı. Bu özellikle birlikte otopilot sisteminde daha güvenli bir sürüş deneyimi sunulması planlanıyor.

Dünyan’nın en zengin insanı Elon Musk’ın şirketi Tesla; tüm arabalarını sensörlerle donatması ve güncel olarak bir milyondan fazla aracın olduğu bir filoyla veri toplaması sebebiyle, otopilot sürüş özelliğinde bir lider olarak görülüyor.

Tesla'nın AI (yapay zeka) başkanı, şirketin otopilot sistemini daha güvenilir bir hale getirmek adına aracın çevresindeki nesneleri belirleyen otomatik sınıflandırma özelliğinin yeni görüntülerini paylaştı. Bu özelliğin, Tesla'nın Full Self-Driving Beta’sının (Tam Otonom Sürüş Betası) geliştirmede önemli bir hızlandırıcı etkisi olması bekleniyor.

Özellik üzerinde dev bir ekip çalışıyor

Tesla’nın otopilot ekibi, çalışmalarını uzun bir süredir ‘sınıflandırma’ özelliği üzerine yoğunlaştırıyordu. Şimdiyse Tesla, bu filo tarafından toplanan verileri kullanabilmek adına sınıflandırma özelliğini otomatikleştirmeye çalışıyor.

Özelliğe göre filonun topladığı bilgiler; araçlar, şeritler, sokak işaretleri gibi bilgilerle sınıflandırılıyor. Böylece özellik, insanlar ile nesneleri birbirinden ayırarak ve nesneleri 'tespit ederek' daha güvenli bir sürüş sunuyor.

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Tesla'nın yapay zeka başkanı Andrej Karpathy, geçen yıl Tesla'nın yapay sinir ağları üzerinde çalışmakta olan sadece bir düzine mühendis olduğunu, ancak sınıflandırma üzerinde çalışan "dev" bir ekibe sahip olduğunu kaydederek konu üzerinde ne kadar durulduğuna vurgu yapmıştı.

Musk ise sürücülerin sürüş esnasındayken etkili bir şekilde sınıflandırma yapabildiğini belirterek, Tesla ve yeni özellik için “Bence bu, kimsenin sahip olmadığı bir avantaj ve kelimenin tam anlamıyla, herkesin toplamından daha büyüğüz” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Tesla’nın, sisteme verileri manuel olarak sınıflandıran çalışanları da bulunuyor. Şirketin, Gigafactory New’da çalışmak üzere binlerce insanı sınıflandırma işlemi için işe aldığı biliniyor.