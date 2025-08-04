ABD'nin Miami şehrindeki mahkeme, 2019'da araç otopilot modundayken yaşanan ve ölümle sonuçlanan bir kazada Tesla'yı suçlu buldu. Otomobil devi, 243 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Gelecekte çok yaygınlaşması beklenen otonom sürüş teknolojileri, günümüzde bazı markalar tarafından sunuluyor. Tesla da şüphesiz bu markalardan en öne çıkanı. Ancak hâlâ tam istenilen seviyede olmadığı için otonom sürüş nedeniyle bazı kazalar yaşandığını görebiliyoruz. 2019’da ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan kaza da bunlardan biriydi.

Şimdi ise bu kazayla ilgili devam eden dava resmen sonuçlandı. Mahkeme jürisi, otopilotu da içeren kazada Tesla’yı “kısmen” suçlu bulundu. Şirketin, yüz milyonlarca dolar tazminat ödemesi gerekeceği aktarıldı.

Tesla, 243 milyon dolar tazminat ödeyecek

*2019'daki kazadan bir görüntü.

Mahkeme tarafından alınan karara göre Tesla’nın, otopilot teknolojisinin kazadan sorumlu olması nedeniyle 200 milyon dolar cezai tazminat ödemesi gerekecek. Buna ek olarak 43 milyon dolar değerinde bir tazminat daha ödeyecek. Böylece toplamda ödeyeceği miktar 243 milyon dolar olacak. Tesla’nın otopilot davalarında genellikle suçlu bulunmadığını görüyoruz. Bu yüzden bu nadir karşılaşılan bir durum.

2019’da gerçekleşen kazada, Tesla sahibi George McGee’nin aracı otopilot modundaydı. McGee de tıpkı teknolojinin gerektiği gibi aracı tamamen bırakmamış bir şekilde direksiyondaydı ve takipteydi. Ancak bir anda telefonunu yere düşürdü. Onu almak için eğildikten sonra ise otopilot modundaki araç, 22 yaşındaki Naibel Benavides’in arabasına çarptı. Kaza sonucunda Benavides hayatını kaybetti. İşte mahkemede burada otopilotu suçlu buldu. Sistemin arabayı koruması ve bu tarz durumlarda oluşabilecek ciddi kazaları engellemesi gerektiği ifade edildi.

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