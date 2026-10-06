Tesla’nın Satışlarında Şaşırtan Sonuç: İki Model Hariç Diğerleri Dibi Gördü!

Tesla, 2026'nın üçüncü çeyreğinde beklentileri aşarak 486.532 teslimat yapsa da Cybertruck ve diğer modellerin satışı tabiri caizse dibi gördü.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle tırmanışa geçen ham petrol fiyatları, son yıllarda şarj kablosuna elini sürmeyeceğini söyleyen sürücüleri bile akaryakıt pompalarında yeniden düşündürmeye başladı.

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Küresel ekonomideki dalgalanmalara ve ABD'de sona eren teşviklere rağmen elektrikli araç pazarı hareketliliğini korurken, sektörün öncüsü Tesla'nın 2026 yılı üçüncü çeyrek teslimat rakamları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Analistlerin karamsar beklentilerine meydan okuyan şirket, toplam satışlarda önemli bir başarı elde etse de detaylarda şaşırtıcı bir kırılma yaşandı.

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Teslimatlar beklentileri aştı ama...

ABD’de geçen yılın eylül ayı sonunda sona eren 7.500 dolarlık federal vergi indiriminin ardından analistler, Tesla için zorlu bir dönem öngörüyordu. Wall Street, şirketin küresel teslimatlarının 461.974 araç seviyesinde kalacağını tahmin ederken, Tesla beklentileri 24.558 adet aşarak 486.532 teslimat gerçekleştirdi. Bu rakam, rekor kıran 2025'in aynı dönemine göre %2,1'lik hafif bir düşüşe işaret etse de ikinci çeyreğe kıyasla %1,3'lük bir artış anlamına geliyor.

Çeyrek boyunca 464,391 araç üreten Tesla, teslimatların fabrika üretimini 22.141 adet aşmasını sağladı. Böylece şirket, üst üste ikinci çeyrekte de elde kalan fazla stokları eritmeyi başardı. Panik indirimlerine başvurmadan park alanlarında bekleyen binlerce aracı elden çıkarmak lojistik açıdan önemli bir başarı olarak değerlendirilirken, Tesla'nın arka planda genişleme hamleleri için 26 milyar avroluk bir kredi imkânını güvenceye aldığı belirtiliyor.

Model 3 ve Model Y dışındaki modeller satışlarda "çöktü"

Teslimat verileri incelendiğinde, Tesla’nın tüm marka gücünün iki ana model üzerine kurulu olduğu ortaya çıktı. Model 3 sedan ve Model Y crossover modelleri, 478.237 adetlik teslimatla toplam hacmin %98'ini oluşturdu. Makyajlanan yeni Model 3 Highland, önceki versiyonun sert sürüş hissini ortadan kaldırarak tam anlamıyla bir sürücü otomobiline dönüştü.

Buna karşın, "Diğer Modeller" kategorisinde tam anlamıyla bir çöküş yaşandı. Geçmişte sıfır emisyonlu performanslarıyla İtalyan egzotik spor arabalarına meydan okuyan Model S ve Model X'in üretimine bu yılın başlarında kademeli olarak son verilmişti. Onların yokluğunda bu grupta yalnızca ticari araç Semi ile Cybertruck kaldı ancak Cybertruck, toplam teslimatlarda "Diğer Modeller" başlığının geçen yıla göre %48 oranında çakılarak 8.295 adede gerilemesine engel olamadı. Paslanmaz çelik tasarımlı bu marjinal pikap, beklenen satış hacmini yakalamaktan uzak kaldı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre dünya genelinde satılan her dört yeni araçtan biri artık elektrikli veya kablolu hibrit. Elektrikli otomobillerin artık bir yenilik olmaktan çıkıp genel pazar standardına dönüştüğü bu yeni dönemde Tesla, 2026'nın üçüncü çeyreğinde direncini kanıtlasa da pazardaki mutlak hâkimiyet döneminin sonuna gelindiğini hissettiriyor.