Tesla, Yeni Model Y’nin Üretim Versiyonun Görselini Paylaştı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni aracı Model Y'nin üretim versiyonuna ait ilk fotoğrafı paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa baktığımızda araçta çok büyük değişiklikler olmadığı göze çarpıyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni Model Y crossover aracının geleceğini ilk kez geçtiğimiz sene duyurmuştu. O zamandan beri aracın tasarımı ve ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Nitekim Elon Musk, bu hafta firmanın gelir duyurusu sırasında yeni aracın teslimatlarına mart ayında başlanacağını söyledi.

Tesla, yayınladığı belgelerde ayrıca yeni Model Y’nin üretim sürümünün ve üretim hattının birkaç fotoğrafını gösterdi. Paylaşılan bu görsel sayesinde mart ayında ilk teslimleri gerçekleştirilecek olan yeni Model Y’nin nasıl görüneceği de doğrulanmış oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan paylaşılan bu görsele daha yakından bakalım.

Yeni Tesla Model Y böyle görünecek:

Aracın genel hatlarına baktığımızda büyük bir yenilik göze çarpmıyor diyebiliriz. Bununla birlikte şimdiye kadar iddia edilen Model X’teki ‘Falcon Wing’ kapıların da araca eklenmediğini görebiliyoruz ancak aracın burun kısmı biraz farklı görünüyor. Bu noktada Elecktrek’in de belirttiği gibi bazı müşterilerin tercih ettiği, parlak kısımlardan çıkarıldığı 'Chrome Delete' görünümü, Model Y için standart olacak.

Ayrıca Model Y’nin daha önceki testler sırasında görüntülenen ivmeyi kaybetmemesi bekleniyor. Yani duyuru sırasında belirtildiği gibi aracın menzilinin 280 milden (450 km) 315 mile (507 km) yükseleceği tahmin ediliyor. Elon Musk, menzil kapasitesindeki bu artışı Model Y’nin dört çeker versiyonuna yönelik sürekli devam eden mühendislik çalışmalarının bir meyvesi olarak nitelendiriyor.

Şu an için seri üretimleri henüz başlamayan Model Y, söylenenlere göre 0’dan 100'e yalnızca 3,5 saniyede ulaşabiliyor. Bu performans değerleriyse aracı sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday yapıyor. Mart ayında ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan Model Y’nin şirketin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini de o zaman göreceğiz.