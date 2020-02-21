Star Wars evreninin bu yıl yayınlanan dizisi The Mandalorian, hikayesi kadar ortaya çıkan görüntülerle de Star Wars hayranlarının gönlünü fethetti. The Mandalorian’ın görsel efektlerini yapan Industrial Light & Magic şirketi, oluşturulan manzaraları nasıl yapıldığı ile ilgili bir video yayınladı.

Star Wars evreni bu yıl, uzun yıllar hafızalarda kalabilecek yeni bir dizi kazandı. The Mandalorian, Star Wars hayranlarını klasik seriden sonra tatmin etmeyi başaran bir yapım oldu. The Mandalorian, hikayesi kadar dizide yer alan ortamların görüntüsü ile de hayranların gönlünü kazanmayı başardı.

The Mandalorian’da yer alan ortamların bir kısmı gerçek materyallerden hazırlanmış stüdyo ortamlardır. Bununla birlikte dizide yer alan görüntülerin büyük bir kısmı oyun sektörünün kullandığı bir teknikle geliştirilmiş efektlerden oluşuyor.

The Mandalorian’ın ortam manzaralarının arkasında Industrial Light & Magic şirketi bulunuyor. Industrial Light & Magic, The Mandalorian’da yer alan ortamları hazırlamak için Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine’i kullanıyor.

Industrial Light & Magic’in Unreal Engine kullanarak hazırladığı görüntüler, The Mandalorian setinin etrafında bulunan devasa LED ekranlarda gösteriliyor. Dizinin Unreal Engine ile beraber çekilen sahneleri, bu LED ekranlarda canlandırılıyor.

Unreal Engine ile oluşturulan ortamlar hızlı bir şekilde yeşil perdenin yerini alabilir. Bu teknoloji sayesinde sadece yeşil perde ortadan kalkmıyor. Aynı zamanda oyunlarda ve gördüğünüz gibi filmlerde daha gerçekçi ortamlar oluşturulabiliyor.

Unreal Engine, oyunlarda gerçekçi bir görünüm sağlamanın yanında artık film ve dizi sektöründe de önemli bir şekilde yer almaya başladı. The Mandalorian, Unreal Engine’ın uygulandığı en iyi örnek olabilir. Ancak ilerleyen dönemlerle oyun motorları kullanılarak oluşturulmuş çok daha iyi sahneler görmemiz de muhtemel.

Industrial Light & Magic'in hazırladığı The Mandalorian videosu: