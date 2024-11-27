CD Projekt, The Witcher 4'ün geliştirme sürecinin önemli bir aşamasına geçtiğini ve tam ölçekli geliştirme aşamasına başladığını duyurdu.

CD Projekt, merakla beklenen yeni Witcher oyunu Project Polaris'in geliştirilmesinde önemli bir aşama kaydedildiğini duyurdu. Şirket, oyunun şu anda "tam ölçekli geliştirme" aşamasına geçtiğini açıkladı.

CD Projekt'in CEO'su Michał Nowakowski, yaptığı açıklamada, “Polaris ekibi, ön üretimi tamamlayarak tam ölçekli üretime geçti. Bu, geliştirme sürecinin en yoğun aşaması” dedi. Nowakowski, ekip üyelerine teşekkür ederek bu süreçte kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Witcher 4 detayları yakında açıklanacak

Oyun hakkında şu ana kadar çok fazla detay verilmemiş olsa da Project Polaris’in Geralt of Rivia karakterine odaklanmayacağı biliniyor. Geralt'ı seslendiren Doug Cockle, karakterin yeni oyunda bir rolü olacağını da doğrulamıştı.

Witcher serisinin yeni oyunu Project Polaris’in geliştirilme süreci hızla ilerliyor. Ancak oyunun ne zaman çıkacağına dair henüz net bir tarih verilmiş değil. CD Projekt ise bu aşama sonrasında oyunun daha fazla detayını paylaşmayı planlıyor.