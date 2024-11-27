Instagram'ın X alternatifi platformu Threads, kasım ayında 35 milyon yeni aboneye kavuştu.

Threads, Kasım 2024'te kullanıcı sayısının 35 milyon arttığını açıkladı. Sosyal medya platformunda son üç ay boyunca her gün en az bir milyon yeni kullanıcı edindiğini açıkladı. Bu da firmanın son dönemde büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, ayın ortasında yaptığı açıklamada 15 milyon yeni kullanıcının Threads'e abone olduğunu açıklamıştı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg de uygulamanın aktif aylık kullanıcı sayısının 275 milyonu aştığını belirtti.

X'ten kaçanlar Threads ve Bluesky'a gidiyor

Threads ilk aşamada X'e alternatif olarak kurulmuştu. İlk kurulduğu dönemde platforma günde 20 milyon yeni kullanıcı katılıyordu. Bu durumun nedeni ise Facebook ve Instagram'dan platforma geçişler olmasıydı. Bununla beraber ABD'de liberal vatandaşlar, Elon Musk'ın Trump'a verdiği desteğin ardından alternatif platformlara yönelme kararı almıştı.

Threads her ne kadar artan kullanıcı sayısından memnun olsa da Bluesky'ı da bir rakip olarak göz ardı etmiyor. Meta yakın zamanda kişiselleştirilmiş akış ve varsayılan akışı değiştirme özelliklerini de kullanıma sunmuştu. Her iki özellik de Threads kullanıcıları için oldukça kullanışlı özellikler olarak gösteriliyor.

Şu anda her üç mikroblog platformu da kıyasıya bir rekabet içerisinde ve insanların ilgisini çekmek için mücadele ediyorlar. Bu nedenle de bir platformun sahip olduğu ancak diğer platformların sahip olmadığı her özelliğin kısa süre içerisinde kopyalanması şaşırtıcı değil.