Threads, mobil kullanıcılar için yatay video ve fotoğraf desteğini sundu. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar görsel deneyimini iyileştirebilecek.

Threads uygulaması, mobil kullanıcılar için önemli bir yeni özelliği kullanıma sundu. Artık, kullanıcılar videoları yatay modda izleyebilecek.

Uygulamanın önceki sürümlerinde bulunmayan ancak kullanıcılar tarafından beklenen bir yenilikti. Fakat Threads uygulamasının son güncellemesiyle birlikte kullanıcıların artık videoları yatay modda izleyebilecekleri ortaya çıktı.

Yatay video ve fotoğraf desteği sonunda Threads'te

Daha önce, videolar tam ekran moduna alındığında bile yatay görüntülemeyi desteklemeyen uygulama, bu güncellemeyle bu eksikliği giderdi. Kullanıcılar, sadece videoları değil, fotoğrafları da yatay modda görüntüleyebiliyor olacak.

Meta, Threads uygulamasına aynı zamanda "Özel Akışlar" (Custom Feeds) özelliğini de ekledi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar kendi içerik akışlarını daha kişiselleştirebilecek. Ayrıca, Instagram CEO’su Adam Mosseri, algoritmaların takip edilen hesaplardan gelen içeriklere öncelik verecek şekilde değiştirileceğini açıkladı. Yeni özelliklerin arasında Threads kullanıcılarının belirli tarih aralıklarında gönderi araması yapabilmesi de bulunuyor.

Threads, şu anda 275 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip. Meta, uygulamanın büyümesini sürdürebilmek için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Ancak, kullanıcıların bu yeniliklerden faydalanabilmesi için uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.