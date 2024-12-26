Ticaret Bakanlığı, Meta'ya bağlı Instagram ve Facebook'ta taşınmaz ve taşıt ilanları için getirdiği yeni düzenlemelere aykırı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Şirkete ceza kesilirken birçok hesaba erişim engeli getirildi.

Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan doğrulama sistemi (EİDS) ile taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlandığı platformlara kimlik ve yetki doğrulama yürürlükleri getirmişti. Bu karar, sahte ilanlar, ilan kirliliği, tüketici mağduriyeti ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için yapılmıştı.

Bakanlık, kimlik doğrulamaların 1 Kasım 2023’ten beri yapıldığını, ikinci aşama olan yetki doğrulamanın ise 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu olacağına dair açıklama yaptı. Ayrıca bu kapsamda Meta’ya ceza kesildiği de duyuruldu.

Para cezası kesildi, yüzlerce hesap kapatıldı

ELektonik ortamlarda bulunan tüm ilanları kapsayan düzenleme kapsamında yapılan incelemeler sonucunda sosyal medya devi Meta’nın Türkiye şubesine ceza kesildi. İncelemelerde, Facebook ve Instagram’da düzenlemeye aykırı ilan faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edildi.

Açıklamalara göre ihlal tespitinin ardından şirkete henüz miktarı açıklanmayan idari para cezası uygulandı. Ayrıca taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği de belirtildi. Bakanlık, bugüne kadar 1.426 adet hesaba engel getirmiş.

Bakanlık, önümüzdeki dönemde bu incelemelerin devam edeceğinin de altını çizdi. Düzenlemeyi ihlal eden ilanalr hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaya devam edecekmiş.