TikTok Hakkında Hiç de Şaşırtmayan Anket Sonuçları

Çin merkezli Bytedance isimli şirketin mobil sosyal medya uygulaması TikTok, haftanın en önemli gündem maddelerinden birisiydi. İddialara göre platform, Türkiye’deki 30 milyon kullanıcısının da dahil olduğu bütün kullanıcıları hakkında topladığı bilgileri Çin hükümetine satıyordu. Konuyu resmi Telegram kanalımızda binlerce takipçimize sorduk.

Resmi Telegram kanalımız üzerinden gündemdeki en önemli gelişmelere ilişkin takipçilerimizin, yani vatandaşların görüşlerini almaya devam ediyoruz. Dünya çapında 800 milyon aktif olmak üzere 2 milyar kullanıcıya ulaşan TikTok, uzun süreden beri hedef kitlesinin sosyolojik yapısıyla tartışmaların odağı olmuş durumdaydı. Ancak öyle gelişmeler yaşandı ki TikTok, tarihin en büyük bilgi hırsızlığı projesi olarak anılmak üzere.

Toplumları tanımanın yolu artık sosyal medyadadan geçiyor. Verilerimizin de dahil olduğu Büyük Veri, artık birim düzeyinde petrolden daha değerli. Üstelik bilgiyi elde etmek için yüzlerce metre kuyu kazmaya, dev tankerleri binlerce kilometrelik sularda taşımaya gerek yok. Sadece ücretsiz bir uygulama yetiyor. Eğer amaç kötüyse o uygulamanın yarattığı güvenlik açığı, bir ülkenin ulusal egemenliğini tehdit ediyor. 119 milyon ile en çok TikTok kullanıcısına sahip Hindistan, uygulamayı yasaklama gerekçelerinden birisini böyle açıklıyor.

Şimdi aynı yasak Türkiye’de de uygulanmak üzere. TikTok kullanıcı sayısı açısından Hindistan ve ABD’nin hemen ardında bulunan ülkemiz, kullanıcıların nüfusa oranında ise zirvede. Burada detaylı olarak bahsettiğimiz TikTok’un olası veri hırsızlığı iddiaları üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 2 Temmuz’da soruşturma başlattı. Nihai karar çıkmadan önce konuyu resmi Telegram kanalımızda sorduk.

Her 10 kişiden 9’u TikTok’un Türkiye’de yasaklanmasını istiyor:

Türkiye’de TikTok kullanıcı sayısı açıklanan son rakamlara göre 28,6 milyon (2019). Yani nüfusumuzun %34’ü TikTok kullanıcısı. Elbette Türkiye genelini temsil edecek bir örneklem değil, ancak resmi Telegram kanalımızda düzenlediğimiz anketin sonuçlarına göre her 100 kişiden 92’si TikTok’un yasaklanması gerektiğini düşünüyor (Toplam 4,3 bin kişi oy kullandı). Buna karşılık katılımcıların %4'ü kararsız iken yine %4'ü TikTok'un yasaklanmasını desteklemiyor.

Türkiye gündemini meşgul eden sosyal medya düzenlemesi içerisinde yer alan maddelerden birisi, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki kullanıcılara ait verileri yine Türkiye’de tutmaları gerektiğini ifade ediyordu. TikTok ise daha önce böyle bir düzenleme bulunmadığı için 30 milyona yakın vatandaşımızın verisini Çin hükümetine satıyor olabilir (Verilerin depolanması konusunda diğer sosyal medya şirketleri de masum değil).