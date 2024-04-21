TikTok, kendi sesinizi sadece metin vererek kullanabileceğiniz bir özellik üzerinde çalışıyor.

Çıkışından bu yana birbirinden farklı tartışmalara konu olan TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanmasıyla gündemde. Sosyal medya devi, söz konusu riskten kurtulmak içinher yolu denerken bir yandan da platformunu yeni özelliklerle beslemeye devam ediyor.

Şirketin platforma ekleyeceği en son özellik, kulağa hem çok işlevli hem de çok riskli gelmesiyle gündem oldu. Farklı insanların veya kurgusal karakterlerin türkü söylediği yapay zekâ akımlarını hatırlarsınız. TikTok’un ekleyeceği yeni araçla da kendi sesinizi kullanarak bir nevi bunu yapabileceksiniz. Fakat burada amaç eğlenceden çok işlevsellik.

TikTok kütüphanesine alınan sesiniz size özel ve silinebilir olacak.

AssembleDebug tarafından TikTok uygulamasının son sürümünde bulunan bir kodun içinde “TikTok Ses Kütüphanesi” ve “Sesinizi Yapay Zekâyla Oluşturun” gibi ifadelere rastlanmış. Henüz resmî ismi bilinmeyen özelliğin temelinde, kısa bir kayıtla kendi sesinizi diğer içeriklerinizde kullanabilmeniz hedefleniyor.

10 saniye sürecek bir işlemle sesinizi TikTok kütüphanesine kaydedebileceksiniz. Daha sonra istediğiniz video metnini ilgili alana girdiğiniz zaman o metin, yapay zekâ kaydıyla sizin sesinizden okunacak. Yani voiceover için tekrardan kayıt almanız gerekmeyecek. Ses kaydetme aşamasına gelene kadar TikTok, farklı bildirileri kabul etmenizi istiyor.

En sonda ise ekranda yazan, fakat özellik henüz yayında olmadığı için görünmeyen yazıları okumanız isteniyor ve sesiniz oluşturuluyor. Buradan sonra sesinize sadece metin ekleyerek içeriklerinizi seslendirebiliyorsunuz.

Özellik hem veri güvenliği hem de yanlış bilginin yayılması gibi risklerden ötürü şu anda tartışma konusu. Fakat oldukça faydalı olduğunu düşünenler de var. Sizin düşünceniz ne?