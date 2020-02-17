Popüler video platformu TikTok, zaman zaman ilginç içeriklerle karşımıza çıkıyor. Bu ilginç içeriklerden biri olan 'Skull Breaker Challenge' temalı videolar, ciddi anlamda tehlikeli olması sebebiyle eleştiri alıyordu. TikTok, nihayet bu videolara yasak getirdi.

Sosyal medyada ortaya çıkan bazı videolar temasıyla dikkat çekiyor ve bir anda viral olabiliyor. Zamanında 'Harlem Shake' ile yaşanan bu durum, günümüzde TikTok ile oldukça yaygın bir hâl aldı. Çektikleri videoları belli temalar altında kategorize eden kullanıcılar, genellikle bu video temalarını da 'XXXXX Challange' olarak isimlendiriyor.

TikTok ve YouTube'da son zamanlarda görülen bu video temalarından biri 'Skull Breaker Challenge' yani 'Kafatası Kırma Meydan Okuması' olarak isimlendirilmişti. İçerik üreticileri, bu başlık altında video çekerken zıplayan birinin ayaklarına vuruyor ve o kişinin düşüşünü kayıt altına alıyorlardı. Bu tehlikeli videolar, dünya genelinde birçok kişiden tepki alsa da her geçen gün yeni videolar ortaya çıkmaya devam etti. TikTok ise bu sorunun önüne geçmek için nihayet bir adım attı.

TikTok, 'Skull Breaker Challenge' videolarına yasak getirdi:

'Skull Breaker Challenge' konseptinde iki kişi önceden anlaşıyor ve kendilerine bir kurban belirliyor. Önceden anlaşmış olan ikili, daha sonra kurban seçtikleri kişiyi ortalarına alıyor ve ondan zıplamasını istiyor. Ortada yer alan kişi zıpladığındaysa yandaki kişiler, havada olan kişinin ayaklarına vurarak kişinin yere yatay pozisyonda düşmesine neden oluyor.

'Küçük bir şakadan' çok daha fazlası olan bu tehlikeli oyun, oldukça ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Daha önce bunu deneyen birçok kişinin arkadaşlarını hastanelik ettiğini belirtelim. Özellikle sosyal medyada çocukların da erişebileceği şekilde yayınlanan bu videolar, tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

TikTok'un aldığı bu yasaklama kararı, bu videoların yayılmasının önüne geçebilir ancak elbette bu içeriklerin YouTube gibi diğer platformlardan da kaldırılması şart. Şu an için YouTube'dan konu hakkında bir hamle gelmedi ancak önümüzdeki günlerde video devinin de TikTok'a benzer bir adım atması bekleniyor.