Togg’dan Kullanıcılarına Bayram Hediyesi: Ücretsiz Şarj Bakiyesi Nasıl Alınır?

Togg, Trumore ve Trugo uygulamaları üzerinden kullanıcılarına özel bayram hediyesi şarj bakiyesi tanımlayacağını açıkladı.

Togg, kullanıcılarının bayram dönemini daha keyifli geçirmesini hedefleyen yeni bir kampanya başlattı.

Şirket tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, Trumore Akıllı Cihazım uygulamasına kayıtlı Togg sahipleri kendilerine özel hediye şarj bakiyelerinden yararlanabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen sürücülerin belirli tarih aralıklarında ve belirli adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Togg ücretsiz şarj bakiyesi nasıl alınır?

Kullanıcıların bu ayrıcalıktan faydalanabilmesi için ilk aşamada 22 Mayıs saat 00.00 ile 30 Mayıs saat 23.59 tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yapmaları şart.

Uygulama içerisindeki "Hikaye" alanına yerleştirilen size özel enerji hediye bakiyesi kodunun kopyalanması gerekiyor. Alınan bu kodun, en geç 30 Mayıs saat 23.59’a kadar Trugo uygulamasında yer alan ödeme seçenekleri bölümündeki "hediye kartları" sekmesine tanımlanması gerekli.

Togg kullanıcıları, hesaplarına yükledikleri hediye şarj bakiyelerini Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran saat 23.59’a kadar doğrudan tüketebilecekler. Bu tarihten sonra kullanılmayan bakiyelerin geçerliliğini yitirilecek.