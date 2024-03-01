Togg CEO'su Gürcan Karakaş, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve bundan sonra neler yapılacağını açıkladı. Marka, iddialı bir hedef belirlemiş durumda.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) CEO'su Gürcan Karakaş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Web Summit Qatar etkinliklerine katıldı. Burada Togg'un nasıl bir firma olduğunu aktaran Karakaş, Anadolu Ajansı muhabirine de özel bir röportaj verdi. Togg CEO'su, bu röportajda şirketin geleceğe yönelik planlarını aktardı.

Gürcan Karakaş, sözlerine Togg'un ilk otomobili olan T10X ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak başladı. Bugüne kadar 177 bin civarında ön sipariş aldıklarını aktaran Gürcan Karakaş, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

"Ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilin bir tanesi Togg T10X'ti"

Gürcan Karakaş, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

2023 yılında 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettik. 2024 itibarıyla Truemore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği bir süreci tamamlamış olduk. Hatta öyle ki Türkiye'de bu yıl ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisi Togg oldu. Pazara sıfırdan giren bir girişim grubu olarak düşündüğümüzde geleceğe emin adımlar ile bakmak adına bu çok önemli ve değerli bir başarı ve pazar payı.

2030'a kadar 5 farklı model ve 1 milyon araç üretim planı var!

Gürcan Karakaş, Togg'un geleceğe yönelik planlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. 2030 yılına kadar 1 milyon adet araç üretmiş olmayı planladıklarını aktaran Togg CEO'su, konuyla ilgili şunları söyledi:

C segmentindeki sedan ve C-X coupe modellerini üretim sırasına alacağız. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz.

Yeni modellerden söz etmişken: Togg T10F, 2025'te tüketicilerle buluşacak

Ocak ayında düzenlenen CES 2024 etkinliklerine katılan Togg, burada T10F olarak isimlendirdiği fastback modelini tanıtmıştı. Bu yeni modelle ilgili de konuşan Gürcan Karakaş, "Hedefimiz 2025 yılının Mart ve Nisan ayında sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra pazara sunmak. T10F’i 2025 yılında öncelikle Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız." dedi.