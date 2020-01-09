Yerli Kaya Kamyonu 'Deve', Seri Üretime Hazırlanıyor

Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve "Deve" ismi verilen kaya kamyonu, seri üretime hazırlanıyor. Kamyonun seri üretimi için yürütülen çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek veriyor.

Afyonkarahisar'da iş adamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı. Motor ve şanzımanı hariç tamamen yerli üretim olan ve "Deve" adı verilen kaya kamyonu, 30 ton yük taşıyabiliyor. Kamyonun seri üretime geçebilmesi için yürütülen çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek veriyor.

İthal ettiği kaya kamyonlarını Türkiye'de üretme hayali kuran ve 1997'den itibaren bunun üzerinde çalışmalar yapan Demirel, 2019 yılında bu hayalini gerçekleştirdi. Demirel, mermer ocakları için makineler ürettiklerini ve bu ocaklardaki en büyük işlerden birinin kamyonlarla kaya parçalarının taşınması olduğunu söyledi.

Yerli kaya taşıma kamyonunun büyük heyecan yarattığını ve seri üretime geçilmesi için çalışmaların hızlandığını belirten Demirel, kamyonun full otomatik 6 ileri şanzımana sahip olduğunu ve sürücü kısmında da her türlü konforun düşünüldüğünü ifade etti. Demirel, taşıma işinin bugüne kadar ithal kamyonlarla yapıldığını dile getirerek, yerli kamyonun üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"1997 yılından bu yana bu kamyonun üzerinde çalışıyorum, 2011'den beri de ciddi manada yedek parçalarını yapmaya başladım. 2019 yılının ocak ayında kamyonu yapmaya karar verdim ve 29 Ekim 2019'da bu kamyonu, kendi imkanlarımla yaptım. İnsan kaynağı aynı, kullandığım teknolojik kaynaklarım aynı. Diğer klasik kamyonlara göre arızası olmayan bir araç. Karda, yağmurda, çamurda ve eğimli arazide çalışabiliyor. Çok ihtiyaç duyulan stratejik bir araç olduğu için bunu yapmaya karar verdim. Bunda da Allah'ın izniyle başarılı olduk. Bu memleketin insanıyla yaptık."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir süre önce Afyonkarahisar'daki fabrikada incelemelerde bulunarak kamyonu test etti. Yerli kaya kamyonunun, çok büyük taşları ve kayaları taşıyabilen "belden kırmalı" diye tabir edilen kamyonlardan olduğunu aktaran Varank, iş adamı Şuayp Demirel'in başında bulunduğu aile şirketinin kendi imkan ve gayretleriyle bu aracı ürettiğini dile getirdi.

Son olarak, Türkiye'nin Otomobili'nin de halkta büyük coşku oluşturduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye inanırsa her şeyi üretebilecek kabiliyette. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de arkamızda duruyor." sözlerine yer verdi.