Xiaomi'nin ilk elektrikli SUV'si olan YU7 SUV'nin fotoğrafları ve tasarımı ortaya çıktı.

Xiaomi’nin merakla beklenen ilk otomobili YU7 SUV modeline ait gizlice çekilen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Otomobilin standart versiyonuna ait olduğu belirtilen bu görüntüler, tasarım ve teknik özellikler açısından önemli bilgiler sunuyor.

Xiaomi YU7 SUV’un standart versiyonu, en üst modelle aynı tasarım diline sahip ancak bu versiyonda LiDAR sensör bulunmuyor ve görsel odaklı akıllı sürüş sistemi kullanılıyor.

Xiaomi YU7 SUV'nin dikkat çeken tasarım detayları

Ön Tasarım : İkonik çapraz gündüz farları, özgün bir görsel kimlik yaratıyor.

: İkonik çapraz gündüz farları, özgün bir görsel kimlik yaratıyor. Arka Tasarım : Satürn halkaları tarzı geçiş tipi LED arka lambalar, sportif ve zarif bir görünüm sağlıyor.

: Satürn halkaları tarzı geçiş tipi LED arka lambalar, sportif ve zarif bir görünüm sağlıyor. Fren Lambaları: İnce ve modern hatlarıyla aracın arka görünümünü tamamlıyor.

Xiaomi YU7 SUV teknik özellikleri

Boyutlar : Uzunluk 4999 mm, genişlik 1996 mm, yükseklik 1600 mm; dingil mesafesi 3000 mm.

: Uzunluk 4999 mm, genişlik 1996 mm, yükseklik 1600 mm; dingil mesafesi 3000 mm. Güç Aktarma Sistemi : Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi, 220 kW ön ve 288 kW arka motor, maksimum hız: 253 km/s.

: Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi, 220 kW ön ve 288 kW arka motor, maksimum hız: 253 km/s. Pil: CATL tarafından üretilen üçlü lityum batarya, standart versiyonda BYD ve CATL destekli lityum demir fosfat piller bulunuyor.

Yakında resmî lansmanı yapılacak olan Xiaomi YU7 SUV, segmentinde yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.

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