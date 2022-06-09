Japon otomobil devi Toyota, Türkiye'deki otomobil fiyatlarına zam yaptı. Yapılan zamla en ucuz Corolla'nın başlangıç fiyatı 500 bin TL'ye, en dolu paketi ise 850 bin TL'ye dayandı. İşte Toyota'nın güncellenen fiyat listesi...

Türkiye'de otomobil satın almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Zira Türk lirasındaki değer kaybı, vergi yükü ve sıfır araç kıtlığının olduğu şu günlerde fiyatlar almış başını gitmiş durumda. İmkanı olan vatandaş ise "Yarın alamam" kaygısıyla bulduğu ilk arabayı alıyor. Toyota, henüz haziran ayı ortasına gelmeden fiyatlarını 2. kez güncelleyerek bu kaygıların nedenini bir anlamda göstermiş oldu.

Özellikle Corolla modeli ile Türkiye'de en çok satan markalardan bir tanesi olan Toyota, sıfır araç fiyatlarına zam yaptı. Daha birkaç gün önce fiyatları güncelleyen şirket, bugün itibarıyla fiyatları bir kez daha artırdı.

Toyota'nın bütün modellerine zam geldi

Toyota Türkiye'nin internet sitesindeki bilgilere baktığımızda, istisnasız her modele zam geldiğini görüyoruz. Üstelik bu zamlar azımsanacak düzeyde de değil. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Toyota'nın bugün itibarıyla geçerli olan fiyat listelerine hep birlikte bakalım.

Toyota Corolla (sedan) güncel fiyat listesi:

1.5 Vision: 488.500 TL (456.500 TL idi)

(456.500 TL idi) 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 682.450 TL (637.800 TL idi)

Toyota Corolla (sedan hybrid) güncel fiyat listesi:

Dream e-CVT: 652.550 TL (609.850 TL idi)

(609.850 TL idi) Passion X-Pack e-CVT: 739.150 TL (690.800 TL idi)

Toyota Corolla (hatchback) güncel fiyat listesi:

1.2 Turbo Dream Multidrive S: 674.000 TL (629.850 TL idi)

(629.850 TL idi) 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S: 707.700 TL (661.400 TL idi)

Toyota Corolla (hatchback hybrid) güncel fiyat listesi:

Dream e-CVT: 772.650 TL (722.050 TL idi)

(722.050 TL idi) Flame X-Pack e-CVT: 837.100 TL (782.250 TL idi)

Toyota C-HR güncel fiyat listesi:

4x2 Flame e-CVT: 743.800 TL (695.100 TL idi)

(695.100 TL idi) 4x2 Passion X-Pack e-CVT: 887.800 TL (829.700 TL idi)

Toyota Yaris güncel fiyat listesi:

1.5 Dream Multidrive S: 516.150 TL (482.350 TL idi)

(482.350 TL idi) 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 579.100 TL (541.200 TL idi)

Toyota Yaris (hybrid) güncel fiyat listesi:

1.5 Hybrid Dream e-CVT: 653.950 TL (611.150 TL idi)

(611.150 TL idi) 1.5 Hybrid Passion e-CVT: 734.350 TL (686.300 TL idi)

Toyota RAV-4 güncel fiyat listesi:

4x4 Flame e-CVT: 1.361.300 TL (1.272.200 TL idi)

(1.272.200 TL idi) 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 1.575.950 TL (1.472.850 TL idi)

Toyota Hilux güncel fiyat listesi:

2.4 D-4D 4x2 Adventure: 699.000 TL (640.200 TL idi)

(640.200 TL idi) 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T: 904.000 TL (828.000 TL idi)

Toyota Camry güncel fiyat listesi:

2.5 Hybrid Passion e-CVT: 1.994.100 TL (1.774.800 TL idi)

Land Cruiser Prado güncel fiyat listesi: