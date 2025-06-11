Toyota, BYD ile geliştirdiği yeni elektrikli otomobili bZ5'i Çin'de tanıttı. Efsane bir tasarıma ve dikkat çeken özelliklere sahip olan otomobil, aşırı uygun fiyatı ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

Japon otomobil devi Toyota, Çin'de önemli bir lansman gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD ile bir iş birliği yapan şirket, bZ5 olarak isimlendirdiği yeni otomobilini tanıttı. Bir fastback olarak karşımıza çıkan Toyota bZ5, BYD'nin lityum-demir-fosfat bataryası ile firmanın ürettirdiği elektrik motorlarını kullanıyor.

Toyota'nın yeni elektrikli otomobili, oldukça şık bir tasarıma sahip. Otomobilin ön tarafında C harfini andıran aydınlatmalar görüyoruz. Bu aydınlatmalar, bir ışık barı ile birbirine bağlanmış durumda. Arka kısımda ise yine bir ışık barı ile karşılaşıyoruz. Otomobile yan kısımdan baktığımızda ise oldukça heybetli diyebiliriz.

Karşınızda Toyota bZ5

Toyota bZ5'in iç tasarımına baktığımız zaman da oldukça modern bir kabin ile karşılaşıyoruz. Direksiyon arkasında küçük bir gösterge ekranının bulunduğu otomobil, orta konsolda 15.6 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Bu ekran, BYD'den de alışkın olduğumuz üzere dönebiliyor. 1,44 metrekarelik panoramik cam tavanı bulunan otomobil, üst donanım paketlerinde LiDAR'ı da barındıran 33 sensörle donatıldı.

Toyota'nın elektrikli otomobilinde bulunan 200 kW gücündeki tek elektrik motoru, 330 Nm tork üretiyor. Bu motor, 65,28 kWh ve 73,984 kWh kapasiteli bataryalarla eşleştirilebiliyor. Aracın menzili ise batarya kapasitelerine göre sırayla 550 kilometre ve 630 kilometre olarak açıklandı. Toyota'nın açıklamasına göre bZ5, 27 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilecek.

Geldik en önemli kısma, yani Toyota bZ5'in fiyatına. Toyota tarafından yapılan açıklamaya göre bu ultra yakışıklı otomobil, 16 bin 200 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Tabii bu fiyatın Çin pazarı için geçerli olduğunu özellikle söyleyelim. Bu arada; aracın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.