Toyota, Türkiye'ye pek de getirmediği SUV modeli Fortuner'ın yüksek performanslı versiyonu Fortuner GR Sport'u duyurdu. Tasarım açısından krom detaylarla zenginleştirilen SUV, sahip olduğu yüksek performansla da tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, piyasaya sürdüğü araçların yüksek performanslı versiyonları olan "GR" serisine yeni bir model ekledi. Düzenlediği bir etkinlikte 2004 yılından beri satışta olan ve Türkiye'de göremediğimiz SUV modeli Fortuner'ın GR Sport versiyonunu duyuran şirket, SUV ve performansı birlikte isteyen tüketicilere odaklanmış gibi görünüyor.

Tasarım açısından Hilux ile Land Cruiser'ın arasına yerleştirilen Fortuner, yüksek yapısı ve iri gövdesi ile dikkat çekiyor. Aracın ön, arka ve iç kısmında krom detaylara yer veren mühendisler, bu sayede lüks deneyimini sunmaya çalışmışlar gibi görünüyor. Yeni nesil teknolojilerle de donatılan Toyota Fortuner GR Sport; kablosuz şarj, yarı hayalet ekran, büyük multimedya ekranı, otomatik olarak açılan bagaj kapağı ve yeni nesil LED farlar gibi özelliklerle geliyor.

Karşınızda Toyota Fortuner GR Sport

Toyota'nın yenilenen SUV modeli, iki farklı motor seçeneği ile geliyor. Tüketiciler, bu araca 2,7 litrelik 4 silindirli bir seçeneği ya da 2,4 litrelik turbo dizel motoru tercih edebiliyorlar. Merak edenler için; benzinli motorun 161 beygir 242 Nm, turbo dizel motorun ise 147 beygir 400 Nm tork değerine sahip olduğunu belirtelim. Her iki motor seçeneği de 6 ileri otomatik şanzıman ile destekleniyor.

Toyota, Endonezya'da gerçekleştirdiği etkinliğinde düzenlediği SUV aracıyla ilgili çıkış tarihi ve fiyat açıklaması yapmadı. Ayrıca bu aracın fiyatı da şimdilik bilinmiyor. Aracın satışa sunulmasıyla, Fortuner GR Sport ile daha fazla detaya ulaşılacağı düşünülüyor.