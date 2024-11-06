Toyota, Land Cruiser 250'ye dayanan konsept arazi aracı ROX'u tanıttı. Efsane görünen otomobil, ne yazık ki seri üretime geçmeyecek.

Japon otomobil devi Toyota, Las Vegas'ta düzenlenmekte olan otomobil fuarı SEMA'da dikkat çeken bir konsept otomobil tanıttı. "Recreation Open eXperience" veya kısaca "ROX" olarak isimlendirilen bu otomobil, arazi tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Bir yerde Toyota ile arazi kelimeleri aynı anda kullanılıyorsa, akla gelen ilk model Land Cruiser olur. İşte ROX da tam olarak bu modelden doğdu. Standart Land Cruiser 250'nin üzerine inşa edilmiş olan otomobil, üstü açılan yapısı, sert hatları ve zor koşullara karşı dayanıklığı ile tüketiciyi mest edecek türden.

Karşınızda Toyota ROX

18 inç boyutlu devasa jantların üzerine oturan Toyota ROX, en kötü arazi koşullarına uygun bağımsız süspansiyonlarla donatıldı. Ön ve arkada gördüğümüz çelik tamponlar ise aracın korunmasına yardımcı olacak.

Toyota, ROX'un kaput altında nasıl bir canavara ev sahipliğine yaptığına ilişkin hiçbir şey söylemedi. Bu yüzden araçla ilgili daha fazla detay veremiyoruz.

Bazılarınızın keyfini kaçırabiliz ancak Toyota ROX, ne yazık ki seri üretime geçmeyecek. Ancak gelecekte piyasaya süreceği arazi araçları için ROX'tan etkilenebilir.