Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Toyota, Otomobil Koltuğundan Oyuncu Koltuğu Tanıttı (Bilgisayar Başında Lüks Otomobil Konforu)

Toyota Boshoku, Japonya’da Toyota Crown’un ön koltuğunu temel alan CROWN SEAT Desk Chair modelini tanıttı. Isıtma, havalandırma, elektrikli ayarlar, batarya ve USB-C’li emniyet kemeri tokası sunan koltuk, sınırlı sayıda satışa çıktı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Toyota, “oyuncu koltuğu” işini biraz fazla ciddiye almış olabilir. Şirketin koltuk ve iç mekân parçaları üreten birimi Toyota Boshoku, Toyota Crown’da kullanılan ön koltuğu aldı ve masa başında kullanılabilecek lüks bir koltuğa dönüştürdü.

Ama açık konuşalım: Isıtması, soğutması, elektrikli ayarları, şarj edilebilir bataryası ve USB-C portuna dönüştürülmüş emniyet kemeri tokası olan bir koltuğa yalnızca “ofis sandalyesi” demek biraz haksızlık olur. Bu şey, özellikle sürüş simülasyonu sevenlerin aklını fazlasıyla çelecek türden.

İçerikten Görseller

Toyota Crown’un koltuğu artık direksiyon başında değil, bilgisayar başında

Toyota Boshoku’nun açıklamasına göre CROWN SEAT Desk Chair, Toyota Crown’un ön koltuğu temel alınarak geliştirildi. Yani burada otomobil koltuğuna benzeyen bir tasarımdan değil, doğrudan Crown’un koltuk konforunun masa başına uyarlanmasından söz ediyoruz. Koltuğun ayak, yükseklik mekanizması ve kolçak tarafında ise Japon ofis mobilyası şirketi Itoki teknik destek sağladı.

Özellikleri

Özellik
Elektrikli ayarlar Sırt eğimi, lüks otomobillerdeki gibi elektrikli şekilde ayarlanabiliyor
Bel desteği Elektrikli lumbar destek bulunuyor
Ön eğim Koltuğun ön kısmı elektrikli olarak ayarlanabiliyor
Isıtma 3 kademeli koltuk ısıtma sunuyor
Havalandırma 3 kademeli koltuk havalandırma bulunuyor
Batarya Koltuğun elektrikli ayarları ve ısıtma/soğutma sistemi için şarj edilebilir batarya kullanılıyor
USB-C Emniyet kemeri tokası, USB-C şarj portuna dönüştürülmüş durumda
Tasarım detayı Emniyet kemeri tokası korunmuş ancak artık güvenlik için değil, şarj için kullanılıyor

Koltuğun en eğlenceli detayı kesinlikle emniyet kemeri tokası. Normalde masa başında emniyet kemerine ihtiyacınız yok ama Toyota bu parçayı tamamen kaldırmak yerine USB-C portuna çevirmiş. GetNavi’nin aktardığına göre bu USB-C portu, 100W’a kadar çıkış verebiliyor; yani yalnızca telefonunuzu değil, uygun cihazlarda dizüstü bilgisayarınızı da şarj edebiliyor.

Fiyatı da koltuğun kendisi kadar “premium”

Toyota’nın bu lüks koltuğu, Japonya’da THE CROWN mağazaları üzerinden satışa sunuluyor. Ürün yalnızca 70 adet üretilecek. Fiyatı ise 495.000 yen yani yaklaşık 120 bin TL olarak açıklandı. Sipariş sayısı üretim adedini aşarsa satışın kura yoluyla yapılması planlanıyor.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toyota

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com