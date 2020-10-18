Çoğumuzun kalbini aksiyon filmlerinden veya yarış oyunlarından kazanmayı başarmış Toyota Supra efsanesinin 2021 modelinin dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini sizler için inceledik.

Otomobil sektöründeki yeri kuşkusuz çok büyük olan Japon devi Toyota’nın üretmiş olduğu en güçlü araçlardan biri olan Toyota Supra’nın dünya üzerinde hayran kitlesinin oldukça fazla olduğu bilinmekte. Bu durumun sebeplerinden bazıları; film sahneleri ve bilgisayar oyunlarında efsaneleşmesi gibi gözükse de aslında Supra’yı Supra yapan en önemli özelliği yüksek performansıyla söz ettirmesi olmuştur.

2021 Toyota Supra, birçok yeni özelliğe sahip olmakla birlikte aynı zamanda Supra modelleri arasında en güçlü performansa sahip. 0’dan 100 KM hıza 3.7 saniye gibi çok kısa bir zamanda çıkabilen yeni Supra’nın özelliklerini arabasever okurlarımız için derledik. Keyifli okumalar.

Tasarım

Dış Tasarım

Otomobilseverler, bir spor arabanın güçlü olduğu kadar çekici bir görünüme sahip olmasını da beklerler. Toyota Supra’nın bu modelinin her iki konuda da taviz vermediğini söylesek yanılmış sayılmayız. Keskin hatları ve aerodinamik görüntüsüyle Supra’nın spor görünüm için gerekli olan özelliklere sahip olduğunu gözlemliyoruz.

18 inç alaşım jantlar

Başlangıç donanımlara sahip paketle satılan 2021 model 2.0 GR Supra bile standart olarak, 18 inç alaşım jantlar ve özel olarak geliştirilmiş Michelin Super Sport yaz lastikleriyle görücüye çıkıyor. Bu da kesinlikle otomobilin agresif bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

6 mercekli led farlar

Bu seviyede donanımlı ve pahalı bir otomobil için led farların varlığı çok da büyük bir olay gibi gözükmese de, bu led farların 6 adet mercekle sunulması hem görüntü açısından araca şıklık kazandırıyor hem de gözünüzün görebildiği her yeri olabildiğince net görmenize neden oluyor.

Çift kabarcıklı tavan

Bu tasarım aslında spor arabalar için çok da yeni bir şey değil. Toyota Supra 2021 için çift kabarcıklı taban tasarımını uygulayan Toyota mühendisleri bunu, klasikleşmiş bir spor araba olan Toyata 2000GT modelinden esinlenmiş. Bu tasarım içeride daha fazla baş boşluğu kazandırarak konforu sağlarken, dışarıda da hava akışını optimize ederek performansa katkı sağlıyor.

İç Tasarım

Dijital gösterge paneli

Toyota Supra 2021, gösterge paneli boşluğunda 8.8 inç yüksek çözünürlüklü dijital ekran barındırıyor. Bu dijital ekranda motor devrini, hızınızı, mevcut vites seçimini, navigasyonu ve diğer önemli sürüş bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıca bu ekranı tamamen kendi isteklerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Supra komuta sistemi

Supra komuta sistemi, Supra’nın temel multimedya özelliklerine erişmenizi sağlar. Dokunmaya duyarlı yüzeyi navigasyon sistemine adres yazmak için parmaklarınızı kullanmanıza olanak tanır. Yani kısaca multimedyaya erişiminizi kolaylaştırır.

Spor koltuklar

Yarış aracı veya spor araç tasarlıyorsanız güzel görünen bu şık koltuklara ihtiyacınız vardır. Ancak bu koltuklar teknik olarak da işe yarıyor. Toyota Supra güçlü otomobillerde ani hızlanmalara karşı maksimum tutuşu sağlayacak bu koltuklara ihtiyacınız olacaktır.

Performans

3.0 Litre turbo motor

3 Litre, 6 silindirli, turbo, güçlü bir motora sahip Toyota Supra, neredeyse 500 Nm tork üretiyor. Aynı zamanda 382 beygir gücünde olan bu 3 litrelik motor ile Toyota Supra 0’dan 100 Km hıza tam 3.7 saniye gibi gerçekten çok kısa bir sürede çıkabiliyor. Günümüzde bu rakamı 3 saniyenin altına indirebilen araç yok denilebilecek kadar az olduğunu düşünürsek 3.7 saniyenin iyi bir derece olduğunu söyleyebiliriz.

8 ileri otomatik şanzıman

Uzun yıllardır 8 ileri otomatik olarak satışa çıkan Toyota Supra modeli 2021 yılında da 8 ileri otomatik vites ile çıkıyor. Toyota, Supra’da kullandığı bu vitesin, motorla çok büyük uyum sağladığını iddia ediyor ve bu durumun da sürüş keyfine oldukça katkılarının olduğundan bahsediyor.

Günlük ve sportif sürüş modları

Günün her anında otomobili tam performans modda çalıştırmak istemeyebilirsiniz. İşe gidiyorsanız veya trafik içerisindeyseniz aracı günlük modda çalıştırmak istersiniz. Ve ayrıca bu durum aracın yakıt tasarrufu yapmasına yarar. Öte yandan spor modunu aktifleştirmek için düğmeye bastığınızda ise artık otomobil daha hırçınlaşır, egzoz gürültüsünü arttırır ve kullanıcısının hareketlerine daha ani yanıtlar veren pistin hakimi bir canavara dönüşür. Performans düşkünleri için spor modu böyle bir araçta olmazsa olmaz bir seçenektir.

Multimedya:

Apple CarPlay özelliği

Artık yeni araçların neredeyse birçoğunda bulunun Apple CarPlay özelliği, biz teknolojiseverler için gerçekten çok gerekli bir özellik olabiliyor. Aynı zamanda hayatımızı kolaylaştırıyor. Çünkü Apple CarPlay uyumluluğu olan Toyota Supra 2021 ile Iphone’unuza gelen mesajlara veya aramalara cevap verebilir ya da 8 inçlik ekrandan dinlemek istediğiniz müziklerinizi seçebilirsiniz.

Kablosuz Şarj özelliği

Kablosuz şarj özelliği mevcut olan akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz, sizi kablo taşıma derdinden kurtaran yenilikçi bu özellik de otomobilde standart olarak bulunuyor.

Baş üstü göstergesi

Dünyanın en gelişmiş savaş jetlerinde bulunan teknolojinin aynısından esinlenen Supra'nın tam renkli baş üstü göstergesi, yola odaklanabilmeniz için önemli bilgileri öne ve merkeze yerleştirir. Sadece bir bakışta mevcut hızınızı, navigasyon bilgilerinizi görebilir, Dinamik Radar Seyir Kontrolünü (DRCC) kontrol edebilirsiniz.

Toyota Supra 2021 fiyat listesi

2.0 Litre 255 beygir Toyota GR Supra - 42.990 dolar (331.418 TL + vergiler)

3.0 Litre 382 beygir Toyota GR Supra - 50.990 dolar (399.599 TL+ vergiler)

3.0 Litre 382 beygir Toyota GR Supra Premium - 54.990 dolar (430.946 TL + vergiler)

Fiyataların Amerika Birleşik Devletleri fiyatları olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Toyota Supra 2021 sizce ülkemize gelecek mi? Eğer gelecekse fiyatlar hangi seviyelerde olur? Amerika için bu fiyatların, böylesine güçlü bir araç için uygun fiyatlı olduğu düşünülüyor ve çok sayıda satılması bekleniyor.