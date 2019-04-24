Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle birlikte bundan sonra, trafik cezası yiyen araç sahipleri daha çok sigorta primi ödeyecekler.

Zorunlu trafik sigortasının primlerinin belirlenmesinde yeni bir döneme girildi. Resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte başlanan yeni uygulamaya göre, araç sahiplerinin ehliyetlerine yazılmış olan ceza puanları ve sürücü belgelerinin ellerinden alınması gibi durumlar sigorta priminin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Resmi gazetede yer alan düzenleme ise şu şekilde: “(7) Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.”

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 4. maddesine ek olarak gelen 7. fıkra ile yeni süreç başlamış oldu. Yapılan hesaplamalara göre ise, ceza yememiş olan araç sahipleri ile pek çok kez caza yemiş olan araç sahipleri arasında yüzde 50'ye varan trafik sigortası fiyat farkı oluşabilir.