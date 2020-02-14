ABD'li ünlü rapçi Travis Scott'ın 'Travisbott' isminde bir yapay zekâ kopyası geliştirildi. Travisbott, Scott'ın gerçekteki şarkı sözleri ve müziklerinden yola çıkarak beste yaptı. space 150 isimli şirketin geliştirdiği Travisbott, belki de gelecekte Emmy Ödülleri'ne 'yapay zekâ' kategorisi eklenmesine öncülük edecek.

Yapay zekânın yakın gelecekte insanı ve insani müdahaleleri gereksizleştireceğine dair tartışmaya herkes aşinadır. Yeni geliştirilen bir yapay zekâ, müzik alanında da bu tip tartışmaların önünü açabilir. ABD'li ünlü rapçi Travis Scott'ın yapay zekâ kopyası 'Travisbott', Scott'tan ilham alarak beste yapıp şarkı sözü yazmayı başardı.

space 150 isimli şirketin geliştirdiği Travisbott, Scott'ın gerçek şarkı sözleriyle bestelerini temel alarak bir şarkı yaptı. Şirket, elektronik müzik yapan Holly Herndon'un yapay zekâyla birlikte ürettiği albümden sonra yapay zekâ teknolojisini daha da ileri götürerek tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan bir şarkı yapmak istediklerini açıkladı.

Travisbott'un ürettiği şarkı:

Şirketin yaratıcı direktörü Ned Lampert, neden Travis Scott'ı seçtikleri sorusuna, Scott'ın benzersiz bir sanatçı olduğunu ve hem işitsel hem de görsel olarak estetik işler ortaya çıkardığını hatırlatarak cevap verdi. Lampert, yapay zekâya iki hafta boyunca Scott'ın şarkı sözlerini ve bestelerini verdiklerini ve sonunda 'Jack Park Canny Dope Man' isimli şarkının ortaya çıktığını belirtiyor.

Travisbott, ilk başlarda yemek üzerine sözler yazıp durmuş. Ortaya çıkan ürünse ürkütücü derecede normal bir şarkı ve müzik klibi olmuş. Şarkının melodisi, orijinal Travis Scott şarkılarına bir hayli benziyor. Şarkıda, Scott'ın alışılageldik "It's lit" ve "Straight up" doğaçlamaları şarkı boyunca karşımıza çıkıyor.

Sanatçılar bavullarını toplayıp müzik yapma işini robotlara bırakmalı mı? Bunun cevabı henüz belli olmasa da belki önümüzdeki yıllarda Emmy Ödülleri'ne 'En İyi Yapay Zekâ Sanatçı' ödül kategorisinin konulmasını bekleyebiliriz.

Travis Scott, geçtiğimiz haftalarda kızı Stormi için düzenlediği doğum günü partisiyle de gündem olmuştu. Scott ve eşi Kylie Jenner, kızları için bir 'Stormi Land' yaptırmışlardı.