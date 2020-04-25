TSMC 2 nm Teknolojisi Üzerinde Çalışmaya Başladığını Duyurdu

Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC, bugün yaptığı duyuruda 2 nm teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Bunun sonucunda işlemcilerdeki nm değeri fazlasıyla düşeceğinden performans konusunda da ciddi artış yaşanacak.

Teknoloji geliştikçe ve sürekli yeni çalışmalara imzalar atıldıkça gün içinde kullandığımız her cihazın performansında önemli ölçüde bir artış sağlanıyor. Elbette bir cihazın performansını en çok etkileyen donanımlardan birisi olan işlemci kısmında yapılan çalışmalar, bizim de yakından takip ettiğimiz konular arasında bulunuyor.

Günümüzün en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), bugün geleceğin cihazlarını uçuracak bir çalışmaya başladığını açıkladı. Şirket, hissedarlarına yönelik yaptığı duyuruda yeni 2 nm çalışmalarına başladığını belirtti.

İşlemcilerin performansı büyük ölçüde artacak:

Bugünlerde piyasada bulunan işlemcilerin büyük çoğunluğunda 7 nm teknolojisini görmekteyiz. Tabii bu teknoloji geçmişten bugüne gelişerek 14 nm değerlerinden 12’ye, ardından 10’a ve son olarak 7 nm civarına düştü. Ancak TSMC tarafından üzerinde yeni çalışılmaya başlanan 2 nm teknolojisi, işlemciler için çok daha büyük bir performans artışı sağlayacak.

Bu noktada işlemciler hakkında sıkça duyduğumuz ‘nm’ kavramının ne olduğunu sorgulayabilirsiniz, dolayısıyla bu konuda ufak bir açıklama yapmakta fayda var: İşlemcilerdeki nm (nanometre) değeri, donanım içerisinde bulunan transistörlerin arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan bir uzaklık birimidir.

İşlemci içinde bulunan milyonlarca transistör, birbirlerine duyduğumuz sayı kadar nanometre uzaklıkta bulunmaktadırlar. İşlemcilerdeki nanometre sayısı, yani transsitörlerin arasındaki mesafe ne kadar az olursa transistörler de o kadar az güç tüketir ve daha az ısı yayar. Sonuç olarak işlemcinin daha iyi performans vermesi sağlanır.

İşte bugün 2 nm teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını açıklayan TSMC, günümüzde en çok 7 nm ve 5 nm teknolojilerini kullanarak işlemci üretiyor. Şirket, aslında 5 nm teknolojisinin ardından 3 nm teknolojisine odaklanacak olsa da bugün, 2 nm üzerindeki çalışmaların başladığını da duyurdu. Bu arada TSMC’nin 3 nm teknolojisini kullanan ilk işlemcilerin 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yani 2 nm teknolojisini görmek için önümüzde uzun bir zaman var.