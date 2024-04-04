Apple'dan NVIDIA'ya kadar birçok dev şirketin çip üretimi için bağlı olduğu TSMC, dün yaşanan deprem nedeniyle çip üretimine kısa süreliğine ara verdi. Üretimin gece tekrar başladığı tahmin edilse de aksamanın milyonlarca dolara ve teslimat gecikmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Tayvan, dün çok büyük bir depremle sarsıldı. 7.4 büyüklüğünde olduğu açıklanan ve ülkenin doğusunda gerçekleşen depremde şimdiye kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Bu tarz büyük bir sarsıntı, tabii ki birçok sektörü de etkiledi. Ülke için büyük önem taşıyan teknoloji sektörü de bunlardan biriydi.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), deprem ve tsunami uyarıları nedeniyle çarşamba sabahı çip üretimine geçici süreliğine ara verdiğini duyurdu. Şirketin tesisleri, adanın batı yakasında bulunuyor.

Çip üretim araçlarının zarar görmediği, üretime aynı günün gecesinde tekrar başlanacağı bildirildi

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre dün, bazı fabrikalardaki çalışanlar kısa süreliğine tahliye edildi. Bunun nedeni ise tesislerde herhangi bir zarar olup olmadığını incelemekti. TSMC, incelemelerin ardından çalışanların geri döndüğünü bildirdi.

Bloomberg’ün aktardığına göre çip üretiminde kullanılan “önemli araçlardan” hiçbiri depremden zarar görmedi. Sadece az sayıda araçta küçük hasarlar olduğu aktarıldı. Şirket, gece itibarıyla üretime devam etmeyi planladığını da ekledi. Bu konuda henüz bir resmî açıklama yok ancak üretimin tekrar başladığını tahmin edebiliriz.

Bu küçük aksamanın bile sonuçlarının ağır olabileceği söyleniyor

TSMC, hem Tayvan ekonomisi hem de teknoloji dünyası için büyük önem arz eden bir şirket. Bu nedenle dün çıkan haberler biraz endişe vericiydi. Analistler, üretimdeki bu küçük durmanın bile teslimatları geciktirebileceğini ve milyonlarca dolar zarara yol açabileceğini aktardı.

Tayvanlı teknoloji devi, telefonlardan bulaşık makinelerine kadar birçok ürün için çip üretiyor. Apple, NVIDIA, Huawei, Tesla, OpenAI ve daha çok fazla büyük şirket TSMC’ye bağlı. Yani şirketin yaşayacağı bir sorun, tüm teknoloji sektörünü alt üst etme potansiyeline sahip. Bu küçük aksamanın nasıl sonuçlar doğuracağını görmek için beklememiz gerekecek.