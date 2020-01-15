TÜBİTAK'tan Hidrojen ve Elektrik Kullanan Yerli Otomobil

TÜBİTAK, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yeni bir otomobil geliştirdi. Hidrojen yakıtından güç alan otomobili inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projeyle ilgili çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Türkiye, uzunca bir süredir yerli otomobil hakkında konuşuyor. Kısa bir süre önce tanıtılan ve TOGG tarafından üretilen yerli otomobil, vatandaşları heyecanlandırdı ancak Türkiye'nin yerli otomobille ilgili çalışmaları bununla sınırlı değil. Öyle ki; TÜBİTAK MAM ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) iş birliğinde yeni bir yerli otomobil geliştirildi. Hidrojen yakıtından güç alan yerli otomobil, şu ana kadar 2 adet üretildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojen yakıtlı yerli otomobille ilgili bazı incelemeler yaptı. Hidrojen yakıtlı yerli otomobil hakkında konuşan Bakan, aracın kendi içerisinde hibrit motora sahip olduğunu ifade etti. Aracın, elektrik enerjisiyle 300 kilometre yol alabildiğini ifade eden Dönmez, hidrojen yakıtıyla menzilin 150 kilometre daha arttırıldığını ifade etti.

Hidrojen yakıtlı yerli otomobil böyle görünüyor

Fatih Dönmez, iki adet üretilen ve üçüncüsünün de yoldu olduğunu ifade ettiği hidrojen yakıtlı yerli otomobilin, sessiz çalıştığını ve tıpkı elektrik motorlu araçlar gibi sıfır emisyon değerine sahip olduğunu ifade etti. Yeni yerli otomobilin 100 kilometre hıza çok kısa bir sürede çıktığını belirten Dönmez, bu sürenin içten yanmalı motorlardan iki kat hızlı olduğunu söyledi.

Bu yerli otomobil, hidrojen tutucu olarak bor kullanıyor. Araç, çoğu zaman elektrik motoruyla kullanılıyor ve Bakan Dönmez'in açıklamalarına göre fazladan menzil gerektiğinde hidrojen yakıtını tüketmeye başlıyor. Türkiye'nin çok uzun zamandır bor ve türevleri üzerinde çalıştığını ifade eden Dönmez, bu tür teknolojilerin geliştirilmesinde hidrojen kullanımının da çok önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Dönmez'e göre hidrojen yakıtlı yerli otomobil projesi, arka plana bırakılmayacak. Çünkü Bakan, bu projeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, bilim insanlarının hidrojen yakıtıyla ilgili yeni bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Ayrıca bu proje için yatırımcıların bulunduğunu da ifade eden Dönmez, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin olacağını ve bu gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.