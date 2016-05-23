Tüm Masomo Ekibini Göreceğiniz Game of Thrones Parodisi

Geçtiğimiz haftalarda yeni ofisine geçiş yapan ve ekibini büyük bir hızla büyüten kardeş şirketimiz Masomo, Game of Thrones’un final sezonuna büyük hızla giriş yaptı. Şirketin Instagram hesabından paylaşılan son videoda gelen mevsimin kış değil, eğlenceli bir yaz olduğunu görüyoruz.

Game of Thrones kafanızı çevirdiğiniz yerde tat kaçıracak kadar önemli internet sızıntılarıyla, final sezonuna geldi. Yıllardır milyonları ekrana kilitleyen dizi, şu sıralar hemen hemen herkesin gündeminde. Tabii buna yeni ofisinde son sezonu karşılayan kardeş şirketimiz Masomo da dahil.

Şirketin Instagram hesabından paylaştığı son videoda firmadaki tüm ekipleri görme şansınız var. Hatta ejderhaları bile…

Masomo, yeni mevsimin kış değil yaz olduğunu anlatan bir Game of Thrones parodisiyle dizinin son sezonuna selam dururken, yeni oyunları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Masomo ofisinde nelerin döndüğünden heraberdar olmak için Masomıo Gaming hesabını Instagram üzerinden takibe alabilirsiniz.

O halde size de soralım: Bu savaşın kazananı sizce hangi ekip olur? Tarafınızı yorumlar kısmına ateşleyebilirsiniz.