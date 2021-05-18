Son zamanların en popüler Twitch konseptlerinden olan subathon yayınlarından birinde yeni bir Türkiye rekoru kırıldı. FIFA yayınlarıyla tanınan Tuna Yurdakul, 344 saatlik yayınıyla Türkiye’nin en uzun süreli yayınını gerçekleştirdi.

Yaptığı FIFA yayınlarıyla bilinen Twitch yayıncısı Tuna Yurdakul, subathon yayınlarında Türkiye’nin en uzun yayın rekorunu kırdı. Tam 344 saat boyunca kesintisiz yayın yapan Tuna Yurdakul, rekorun önceki sahibi olan Necati Akçay’dan (ZEON) aldı.

Tuna Yurdakul, büyük çoğunluğunu FIFA 22 oynayarak geçirdiği subathlon tarzı yayınında 344 saate ulaştı. Bu yayının bitimine kadarki en son rekor, 315 saatle ZEON’undu. Yeni rekor, eski rekora 29 saatlik bir fark attı.

Subathon yayını nedir?

Yayıncılar arasında özellikle son zamanlarda popülerleşen subathon konseptinin kuralları yayıncıdan yayıncıya değişiyor. Ancak konseptin ana hatları şu şekilde: Yayıncı, yayına başlamadan bir süre önce yapacağı yayını ve hedeflediği süreyi takipçilerine duyuruyor. Belirlenen günde maratona başlayan yayıncı, gelen her aboneyle birlikte yayın süresini artırıyor. Ekstra süreler yine yayıncıdan yayıncıya değişiyor. Böylece oldukça uzun bir yayın süresi elde ediliyor.

Tuna Yurdakul’un yayın süresi 14 günü aştı

Tuna Yurdakul, aslında subathon denemesine biraz daha önce başlamış, ancak Twitch tarafından banlanmıştı. Telif hakkı ihlali nedeniyle Twitch’ten 48 saatlik yayın yasağı alan Yurdakul, söz verdiği gibi yasaklar bittiğinde tekrar yayına başladı. Niyeti ise Türkiye’nin en uzun yayını rekorunu kırmaktı.

Rekorun bir önceki sahibi, ZEON lakaplı Twitch yayıncısı Necati Akçay’dı. 315 saat, yani 13 günden biraz daha uzun bir süre boyunca kesintisiz yayın yapan Akçay, maratonu geçtiğimiz hafta tamamlamıştı. Ondan önceki rekor ise 230 saatlik yayınla Kaanflix adlı yayıncıya aitti. Tuna Yurdakul, 14 günü aşan FIFA yayınlarıyla çıtayı daha da yükseltmiş oldu.