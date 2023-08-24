Stratera Games kurucusu Dora Özsoy, Gamescom etkinliğindeki Türkiye standında bir sorun yaşandığını açıkladı. Buna göre geliştiriciler, yaş lisansı alınmaması nedeniyle oyunlarını gösteremedi.

Dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom, dün resmen Almanya’nın Köln şehrinde başladı. Hem tüm oyun dünyasını bir araya getiren hem de yeni oyunlarla buluşmamızı sağlayan etkinlik, 27 Ağustos’a kadar sürecek.

Tabii ki Türkiye’den de etkinliğe katılanlar vardı. Ancak, yazılım mühendisi ve Stratera Games’in kurucusu Dora Özsoy’un X'ten yaptığı paylaşım, Türkiye standında bazı sorunlar yaşandığını ortaya koydu.

Yaş lisansı alınmadığı için Türkiye standında oyunlar gösterilemiyor

Özsoy’un paylaşımına göre yetkililerin gelip bütün ekranları ve materyalleri kapattırmasının ardından Indie alanında bulunan Türkiye’den geliştiriciler, stantlarında oyunlarını göstermedi. Bunun nedeninin ise oyunlar için yaş lisansı alınmaması olduğu ifade edildi. Özsoy’un tam açıklaması şu şekilde;

“Türkiye’den oyunlara yaş lisansı alınmamış. Heyet gelip bütün ekranları, materyalleri kapattırmış. Türkiye alanından oyunlar olarak, logolarımız hariç hiçbir şey gösteremiyoruz.”

Burada bahsedilen yaş lisansı, Almanya’da bulunan Eğlence Yazılımı Öz Düzenleme Kuruluşu (kısaca USK) tarafından verilen bir lisans. Video oyunlarını derecelendiren bu kurum, oyunların etkinlikte gösterilmesi için için yaş kısıtlaması lisansı veriyor. Gelen bilgiler de bu lisansın alınmaması nedeniyle oyunların gösterilemediğini ortaya koyuyor.