Tüp Bebek Başarı Oranının Yüzde Kaç Olduğunu Gösteren Test

Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yardımcı üreme tekniklerine başvuran çiftler, sıklıkla tüp bebek yönteminden faydalanıyorlar. Ancak bu yöntemin hayata geçirilebilmesi için, ilgili sağlık kuruluşlarında detaylı testler yapılması gerekiyor. Prof. Dr. Bülent Tıraş tarafından oluşturulan bir çevrimiçi test ise tüp bebek yöntemindeki şansınızın yüzde kaç olduğunu birkaç dakika içinde öğrenmenizi sağlıyor.

Kısırlık problemi yaşayan evli çiftler, son yıllarda tüp bebek olarak bilinen bir yardımcı üreme tekniğini sık sık tercih ediyorlar. Başarı oranının yüksek olduğu bu yardımcı üreme tekniği, kadının rahminden alınan olgunlaşmış yumurta ile erkeğin spermlerinin rahim dışında döllendirilip önce embriyo haline getirilmesini, bu embriyonun da anne rahmine gönderilmesinden oluşuyor. Uzmanlar bu teknik sayesinde, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin dileklerini yerine getirmiş oluyorlar.

Türkiye’de tüp bebek tekniğinin uygulandığı pek çok merkez ve bu işlemi yapan pek çok uzman doktor bulunuyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bilinen isimlerden bir tanesi de Prof. Dr. Bülent Tıraş. Acıbadem Maslak Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Tıraş, hazırlamış olduğu internet sitesi üzerinden de tüp bebek yapmayı düşünen vatandaşlar için ücretsiz bir test sunuyor. Bu testteki verileri kendinize göre girerek, tüp bebek yönteminde başarılı olma ihtimalinizin yüzde kaç olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliyorsunuz.

Tüp bebek şansınızın ne kadar olduğunu, birkaç dakika içinde öğrenebilirsiniz

Yukarıdaki görsel, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş tarafından oluşturulan testi gösteriyor. Görebileceğiniz üzere sadece birkaç sorudan ibaret olan test; yaş, boy, kilo ve daha önceki gebelik bilgilerini içeriyor. Bu bilgileri kendinize göre girdikten sonra yapmanız gereken tek şey ise “Hesapla” butonuna tıklamak. Algoritma, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda hesapladığı başarı oranı ile tüp bebek yöntemini kullanmanın ne kadar doğru olacağına dair bir öngörü sunmuş oluyor.

Dünya üzerinde farklı farklı yardımcı üreme teknikleri var. Tüp bebek yöntemi, etkili olduğu kadar da pahalı olan bir sistem olduğu için, çiftler tarafından genelde sonlara bırakılıyor. İşte bu test sayesinde, tercih edeceğiniz yardımcı üreme tekniğini doğrudan tüp bebek olarak belirleyebilirsiniz. Eğer sizler de söz konusu internet sitesine ulaşıp tüp bebek başarı oranınızın yüzde kaç olduğunu öğrenmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.