Türk tasarımcı Kamer Kaan Avdan, Apple mobil işletim sisteminin yeni sürümü olacak iOS 13 için iPhone ve iPad kullanıcılarının beklentilerini artıracak bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Haziran ayında düzenlenecek Apple Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2019’da mobil işletim sistemi iOS’in en yeni sürümü olan iOS 13’ü iPhone, iPad ve diğer iOS kullanıcılarının beğenisine sunacak. Apple henüz WWDC 2019 etkinliğinin tarihini dahi açıklamış değil, ancak iOS kullanıcılarının iOS 13 ile ilgili bazı beklentileri çoktan oluşmaya başlamış durumda.

Apple, her iOS sürümünde yeni birkaç özellik tanıtıyor ancak kullanıcıların uzun zamandır gelmesini beklediği bazı özellikler bulunuyor. Bunların başında ise Resim İçinde Resim özelliği, Always-On Display ve tüm arayüzü içine alan bir Karanlık Mod desteği yer alıyor. Konuyla ilgili olarak hazırlanan iOS 13'te Olmasını Beklediğimiz 10 Bomba Özellik haberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Daha önce yayınladığı konsept iOS ve Windows tasarımları ile beğeni toplayan Türk tasarımcı Kamer Kaan Avdan, şimdi de iOS 13 için bir konsept tasarım videosu yayınladı. Avdan’ın konsept tasarımında yenilenen uygulama ikonları, yenilenen Apple Music, Karanlık Mod, dinamik uygulama ikonları, çoklu uygulama desteği, Always-On Display, çoklu kullanıcı desteği gibi yeni ve çoğu kullanıcı tarafından istenen özellikler yer alıyor.

Kamer Kaan Avdan’ın konsept iOS 13 videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.