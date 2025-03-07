Türk Telekom, 5G şebeke yeteneklerini geliştiricilere açan ve GSMA tarafından desteklenen yerli API ekosistemi geliştirme projesini tanıttı.

Türk Telekom, 5G altyapısına yönelik yeni bir API ekosistemi geliştirdiğini duyurdu. Argela iş birliğiyle hayata geçirilen proje, operatörlerin ve üçüncü parti geliştiricilerin mobil şebeke yeteneklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmasına olanak tanıyor.

Türk Telekom, Linux Foundation tarafından GSMA iş birliğiyle geliştirilen açık kaynaklı CAMARA projesine destek vererek 5G alanındaki çalışmalarını genişletiyor. GSMA Açık Ağ Geçidi girişimi kapsamında geliştirilen API ekosistemi, 5G şebekesinin sağladığı verileri ve ağ yeteneklerini standart arayüzlerle üçüncü parti uygulamalara sunmayı amaçlıyor.

Mobil şebeke entegrasyonunda yeni dönem

Yeni proje ile İHA teknolojileri, akıllı üretim ve otomotiv gibi sektörlerde yeni nesil servislerin oluşturulması hedefleniyor. Geliştirilen sistem, operatör ağlarının yeteneklerini geliştiricilere açarak mobil şebeke üzerinde çalışan uygulamaların daha hızlı ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Argela ile Open Gateway şebeke fonksiyonlarını geliştiren Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile de 3GPP standartlarına uygun çekirdek şebeke bağlantılarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayan NEF fonksiyonunu entegre etmeyi planlıyor.

Türk Telekom'un geliştirdiği bu yeni API ekosistemi, GSMA tarafından desteklenen Açık Ağ Geçidi girişimi ile birlikte küresel ölçekte yaygınlaşmayı hedefliyor. Proje sayesinde 5G'nin sunduğu gelişmiş ağ yetenekleri daha geniş bir kullanım alanına ulaşacak ve mobil operatörler arasında ortak bir API altyapısı oluşturulacak.