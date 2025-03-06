Türk Telekom, MWC 2025 kapsamında TP-Link ile Wi-Fi 7 konusunda iş birliğine gittiğini duyurdu. Şirket, bu teknolojiyi ülkemizdeki müşterilerine getiren ilk firma olacak.

Bugün sona erecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’te Türk firmalar da yerini almıştı. Şimdi ise Türk Telekom’dan önemli bir duyuru geldi. Şirket, TP-Link ile kullanıcılarını çok sevindirecek bir anlaşmaya gittiğini duyurdu.

Türk Telekom ile TP-Link arasında yapılan anlaşma, Wi-Fi 7 teknolojisini içeriyor. Türk Telekom, Türkiye’de bu teknolojiyi müşterilerine getiren ilk firma olacak.

Wi-Fi 7 modemler geliyor!

Şu anki en yüksek Wi-Fi standardı olan Wi-Fi 7; yüksek hız, düşük gecikme, çoklu cihaz desteği gibi birçok avantajı beraberinde getiriyordu. TP-Link ortaklığıyla da ülkemizdeki Türk Telekom kullanıcıları bu teknolojiden yararlanma imkânı yakalayacaklar.

Şirket, Wi-Fi 7 modemlerinin Türkiye’deki kullanıcılarla yakında buluşacağını belirtti. Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri ile TP-Link mühendislerinin ortak çalışması sonucunda W-Fi 7 fiber modemlerin portföylerine eklendiğini ve kullanıma hazır olduğunu aktardı.