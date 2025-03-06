Bugün sona erecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’te Türk firmalar da yerini almıştı. Şimdi ise Türk Telekom’dan önemli bir duyuru geldi. Şirket, TP-Link ile kullanıcılarını çok sevindirecek bir anlaşmaya gittiğini duyurdu.
Türk Telekom ile TP-Link arasında yapılan anlaşma, Wi-Fi 7 teknolojisini içeriyor. Türk Telekom, Türkiye’de bu teknolojiyi müşterilerine getiren ilk firma olacak.
Wi-Fi 7 modemler geliyor!
Şu anki en yüksek Wi-Fi standardı olan Wi-Fi 7; yüksek hız, düşük gecikme, çoklu cihaz desteği gibi birçok avantajı beraberinde getiriyordu. TP-Link ortaklığıyla da ülkemizdeki Türk Telekom kullanıcıları bu teknolojiden yararlanma imkânı yakalayacaklar.
Şirket, Wi-Fi 7 modemlerinin Türkiye’deki kullanıcılarla yakında buluşacağını belirtti. Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri ile TP-Link mühendislerinin ortak çalışması sonucunda W-Fi 7 fiber modemlerin portföylerine eklendiğini ve kullanıma hazır olduğunu aktardı.