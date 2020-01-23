Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyaları

Türk Telekom kampanyaları içerisinde bedava internet almanızı sağlayacak birçok kampanya bulunuyor. Bedava internet paketleri, uygulamadan alınan ekstra ücretsiz internetler ile bir anda internet bolluğu yaşayabilirsiniz.

Faturalı veya faturasız tüm paketlerin fiyatlarında en çok kullanım bedeli internete ait oluyor. Cep telefonlarımız ve içerisindeki uygulamalar geliştikçe kullandığımız internet miktarı da bir o kadar artıyor. Yüksek faturalardan ve paket fiyatlarından kurtulmak için aslında yararlanabileceğiniz bedava internet kampanyaları olabiliyor. En azından sürekli internet aşım ücreti ödeyenler için iyi olacaktır.

Diğer şirketler gibi Türk Telekom da bedava internet kampanyalarını genellikle paketlerinin veya uygulamalarının yanında veriyor. Örneğin öğrencilere ve öğretmenlere özel kampanyalar da var, sadece kadın müşterilere yönelik kampanyalar da var. Tüm bu ücretsiz internet paketleri veren kampanyalardan nasıl faydalanırsınız? Sözü de uzatmadan hemen anlatmaya başlayalım.

Türk Telekom bedava internet kampanyaları:

Yeni Yıl Demek Bol GB Demek

4.5G 30 GB Hediye İnternet Kampanyası

Sil Süpür

EBA Kampanyası

Siri ile Lira Paylaş’an Herkese 500 MB

Hediye İnternet Gönder 1 GB Kazan

E-fatura Hediye 1GB Kampanyası

Hediye Sosyal Medya Kampanyası

Hediye Sosyal Medya Kampanyası:

Kullanım yeri: WhatsApp, Facebook ve Twitter.

Kimler yararlanabilir; Faturasız hat sahibi kadın müşteriler

Katılmak için; SOSYAL PAKET yazıp 5555’e gönderin.

Türk Telekom’un kadın müşterilerine özel kampanyası dahilinde WhatsApp, Facebook ve Twitter’a özel hediye internet veriliyor. Faturasız hat sahibi kadın müşterilerin, ayda bir kez hatlarına yapacakları 30 TL ve üzeri yüklemelerde, sosyal medyada kullanacakları 2 GB internet hediye ediliyor. Bu internetin 1 GB’ı WhatsApp için, 1 GB ise Facebook ve Twitter için veriliyor. Yararlanmak için SOSYAL PAKET yazıp 5555'e gönderin.

E-fatura Hediye 1 GB Kampanyası:

Kullanım yeri: Genel

Kimler yararlanabilir: Faturalı ve faturasız hat sahipleri

Katılmak için; 1GB [email protected] yazıp 3008’e gönderin.

Çevreyi ve doğayı korumak adına başlatılan bu güzel kampanya kapsamında e-fatura aboneliği başlatan herkese ücretsiz 1 GB internet veriliyor. Kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz. Hali hazırda faturalarınızı zarfla alıyorsanız kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bunun için 1GB e-mail adresiniz yazıp 3008’e gönderebilirsiniz. (Örnek: 1GB [email protected] > 3008)

Hediye İnternet Gönder 1 GB Kazan Kampanyası:

Kullanım yeri: Genel

Kimler yararlanabilir: Faturalı ve faturasız hat sahipleri

Katılmak için: Hediye gönderildiğinde otomatik yükleniyor.

30.04.2020 tarihine kadar başkasına göndereceğiniz 1 GB veya 4 GB hediye internet için siz de bedava internet kazanabilirsiniz. 1 GB hediye internet gönderimi için haftalık 1 GB, 4 GB için de aylık 4 GB internet hediye ediliyor. Ücretlendirmesi ise 1 GB için 19 TL, 4 GB için 39 TL olarak belirtilmiş. Kampanya nisan ayının sonuna kadar devam edecek.

Siri ile Lira Paylaş’an Herkese 500 MB:

Kullanım yeri: Genel

Kimler yararlanabilir: Faturalı ve faturasız hat sahipleri

Katılmak için: iPhone Siri üzerinden rehberinizdeki Türk Telekom müşterisi ile Lira paylaşın.

Türk Telekom ile faturasız hatlara TL göndermenin birçok yolu var. Bunlardan biri de iPhone’larda olan Siri. Siri ile rehberinizde yer alan faturasız hat kullanıcısına kolayca TL gönderebilirsiniz. Bunu ilk kez yapanlara ise gün sonuna kadar geçerli olacak 500 MB ücretsiz internet veriliyor. Gün sonunda paketten kullanmadığınız internet siliniyor. Bu kampanyadan iPhone kullanıcıları yararlanabilir.

EBA Kampanyası:

Kullanım yeri: EBA

Kimler yararlanabilir: Faturalı ve faturasız hat sahipleri

Katılmak için: EBA yazıp 5555’e gönderin.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA(Eğitim Bilişim Ağı) projesine kayıt olan herkese ek olarak 3 GB bedava internet veriliyor. Kampanyadan yararlanmak için EBA yazıp 5555’e gönderebilirsiniz. Bu kampanya dahilinde hattınıza yüklenecek internet sadece EBA yönüne geçerli oluyor. Diğer kullanımlarınız için normal internet paketinizden kullanıma devam ediliyor. Öğretmen ve öğrencilere yönelik bir kampanya.

Sil Süpür:

Kullanım yeri: Genel

Kimler yararlanabilir: Faturalı ve faturasız hat sahipleri.

Katılmak için: Türk Telekom mobil uygulamasından Sil Süpür yapmanız gerekiyor.

Türk Telekom müşterilerinin çok sevdiği bir uygulama olan Sil Süpür ile bedava internet kazanma şansınız bulunuyor. Telekom mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceğiniz kampanya dahilinde, sil süpür yaparak hediye internet, sınırsız konuşma veya Muud Premium üyelik gibi birçok hediyeden faydalanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken uygulamayı indirmek.

4.5G 30 GB Hediye İnternet Kampanyası:

Kullanım yeri: Genel

Kimler yararlanabilir: Faturalı ve faturasız hat sahipleri.

Katılmak için: Türk Telekom merkezlerinden sim kartınızı 4.5G ile değiştirin.

16.07.2019 tarihinden önce Türk Telekom bireysel faturalı müşterisi olan ve sim kartı 3G olan herkes bu kampanyadan faydalanabilir. Bunun için öncelikle herhangi bir Türk Telekom merkezine gidip sim kartınızı ücretsiz olarak 4.5G uyumlu olanlarla değiştirmeniz gerekiyor. Ardından 4.5G yazıp 5555 göndererek bu ücretsiz internet kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Yeni Yıl Demek Bol GB Demek:

Kullanım yeri: Genel

Kimler yararlanabilir: Faturalı hat sahipleri.

Katılmak için: Türk Telekom mobil uygulaması üzerinden Ek 5 GB internet paketini almalısınız.

Yeni yıla özel olarak düzenlenen kampanya dahilinde mobil işlemler üzerinden 15 GB ek ücretsiz internet veriliyor. Bunun için Android veya iPhone (iOS) mağazalarından indirebileceğiniz Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Uygulama içerisinden aylık 15 TL’ye satın alınabilen Ek 5 GB internet tarifesini alanlara, 3 ay boyunca ek 5 GB, toplamda 15 GB hediye ediliyor.

Bunlar dışında Türk Telekom yeni müşterileri için de özel kampanyalar düzenleyebiliyor. Bunun için size yakın bir Türk Telekom merkezine gidip bilgi almanız gerekiyor. Türk Telekom bedava internet kampanyaları bu şekilde. Bazı kampanyalar için bitiş süresi verilmemiş. Bu nedenle bir an önce yararlanmanızda fayda var. Yeni kampanyalar oldukça bilgilendirmeye devam edeceğiz.