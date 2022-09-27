Türk Telekom CEO’su: Kaçımızın Elinde 5G Cihaz Var!

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G'nin Türkiye'deki gelişimi ve durumu hakkında yeni bilgiler paylaştı. Önal'ın açıklamasında bazı noktalar dikkat çekti.

Tüm dünyada 5G’ye geçiş hızla sürerken Türkiye'de ilk 5G bağlantı desteği İstanbul Havalimanı’nda kullanıma sunulmuştu. 5G’nin ne zaman ülkemizde yaygınlaşacağı büyük bir merak konusuyken bugün Türk Telekom CEO’sundan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye’nin 5G hazırlıkları, ihale süreci, yerlilik ve millilik konularına değinirken 5G ihalesine ilişkin kesin bir tarih paylaşmadı. Önal, 5G ihalesinin biraz daha geciktirilmesi gerektiğini düşündüklerini açıkladı. Önal’ın açıklamaları şu şekildeydi:

“İhaleyi geciktirerek yapmanın daha makul olduğunu düşünüyoruz”

“5G'ye yerli unsurlarla geçiş için şartların yeterince olgunlaşmış olması gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yerlilik anlamında istenen noktaya gelebilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum ama konuşmamız gereken şey, yerli ekosistemin büyütülmesi ve ihale ile kullanım arasındaki süre. İhaleyi öne alarak 5G'yi olması gereken zamandan önce erken doğum haline getirmemeliyiz.

İhale ile yerli 5G ekosisteminin üretimi ve nihayete ermiş olması birbirine yakınlaşmalı, dolayısıyla ihaleyi biraz daha geciktirerek yapmanın daha makul olabileceğini düşünüyoruz. Elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, hem cari açığın azaltılması hem de ülkemizin milli savunma ve güvenlik dış politikaları açısından büyük önem arz ediyor.”

Peki yerli 5G ne zaman gelecek?

Önal, yerli 5G baz istasyonunun üretilmesiyle birlikte 5G’ye geçiş için yeterli olgunluğa erişileceğini ifade etti. Büyük ölçüde yerlileşmiş bir 5G’nin ise ‘birkaç yılı’ aşmayacak bir zaman diliminde gerçekleşeceğini açıkladı. Önal, 5G kullanımına geçmek konusunda operatörlerin bu konuda kendi içinde bir fikir birliği olmadığına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dün 4.5G ihalesinde yeterli genişlikte spektrum almayanlar, bugünün şartlarında hız-kalite sorunları yaşıyorsa, bir an önce 5G ihalesi yapılmasını, spektrumlarının genişlemesini, böylece mevcut trafiklerini taşımak istiyor olabilirler. Aslında durum bundan ibaret.”

Türkiye, 5G’ye geçmekte gecikecek mi?

“5G'nin yerli ve milli unsurlarla hayata geçirilmesi hem ülkemiz hem de sektörümüz için çok daha iyi olacak. Bunun için de yerlilik oranının, şartların ve ekosistemin biraz daha olgunlaşması gerek. Diğer yandan konuyu son kullanıcı açısından da düşünmek gerek. Mesela, bugün 5G'ye geçsek bireysel olarak kaçımızın elinde 5G destekli mobil cihaz var, kaçımız bu teknolojiyi hemen kullanabilecek durumdayız? Bunları iyi analiz etmek de önemli. Endüstrileri de 5G'ye hazırlamamız gerek. 'Gecikmiş olma' kavramı üzerinde durulması gereken bir kavram ama gecikmiş gibi sunulan şeyin daha olgunlaşmamış bir teknolojiye yatırım yapmanın yanında getireceği bazı avantajlar da olabilir.

5G ile ilgili kesinlikle gecikildiğini düşünmüyorum. Yatırımlar ve bu yatırımların geri dönüşleri ile ilgili baktığımızda, bu yolculuğa erken çıkanların hikayelerinde, olgunlaşma yolculuğunun, biraz daha beklemenin, kayıp ya da gecikme olmadığını net şekilde görüyoruz ama artık yerlilik bakış açısıyla gaza basma zamanı. Buradaki en önemli sac ayağı yerlilik. 5G mimarisi itibarıyla yazılım tabanlı bir ağ olduğu için burada fırsatlar var, bunu kaçırmamamız lazım.”

CEO, ortak altyapı konusuna yeniden karşı çıktı:

“Arkadaşlarımızın ortak altyapıdan anladıkları; Türk Telekom'un zaten hizmet verdiği yerlere yatırım yapıp, mevcut Türk Telekom müşterilerini churn ettirmek yani kendilerine taşımak. Bu vatanperverlik söyleminin altında, zaten gidilmiş yerlere gidip, oradaki müşterileri kendi müşterileri haline getirmeye çalışmak var. Bunu da karar vericilere 'Türkiye'nin menfaatine ortak altyapı istiyoruz sosuyla' sunmak istiyorlar ama bu nafile bir çalışma.

Hepimiz tekrar tekrar yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Bu konuyu gündeme getiren taraflar sözlerinde gerçekten samimi iseler, karar vericileri baskı altında tutmak yerine, buyursunlar altyapının bulunmadığı, yeni yerlere buyursunlar. Türkiye’nin ücra köşelerine yatırım yapalım, hep birlikte ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayalım.

Nitekim mobilde önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacak 5G teknolojisi için yoğun yatırım yapacağımız bir dönem var. Altyapıda değil üst yapıda rekabetin uygulanması için eşsiz bir fırsat. Biz de mükerrer altyapı kurulumu olmasın söylemimizin bir uzantısı olarak gelin mobilde 5G için ortak altyapı yapalım diyoruz."