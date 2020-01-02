Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin hayatına pek çok yeni kavram girdi. Bu kavramlardan bir tanesi de çevrimiçi müzik platformlarıydı. Tüketiciler, çevrimiçi müzik platformları sayesinde uygun ücretlerle sayısız müziğe erişme ve bu müzikleri internet üzerinden dinleme imkanı yakaladılar.
Günümüzde çok sayıda çevrimiçi müzik platformu var. Uluslararası bir platform olan Spotify, Turkcell tarafından hizmete sunulan Fizy ve Türk Telekom'un kullanıcıları için sunduğu Muud, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan platformların başlıcaları arasında yer alıyor. Şimdiyse Muud, 2019 yılının "en"lerini açıkladı. Dilerseniz hemen, Muud kullanıcılarının 2019 yılında en çok hangi müzikleri dinlediğine ve hangi şarkıcıların ilgi gördüğüne bakalım.
2019 yılında en çok dinlenen albüm: Merve Özbey - Devran
Açıklanan verilere göre Muud kullanıcıları, 2019 yılında en çok Merve Özbey'in Devran isimli albümünü dinlediler. Merve Özbey'i ise sırasıyla şu albümler takip etti;
- Ebru Gündeş - Aşık
- Demet Akalın - Ateş
- Çeşitli Sanatçılar - Aşkın’ın Şarkıları
- Berkay - İz
2019 yılında en çok indirilen albüm: Merve Özbey - Devran
En çok Merve Özbey'i dinleyen Muud kullanıcıları, Devran albümünü telefonlarına da indirmekten geri durmadılar. Kullanıcılar, Devran'dan sonra ise şu albümleri telefonlarına indirdiler;
- Ben Fero - Orman Kanunları
- Berkay - İz
- İrem Derici - Mest Of
- Çeşitli Sanatçılar - Aşkın'ın Şarkıları
2019 yılında en çok indirilen şarkı: Merve Özbey - Devran
Muud kullanıcıları, Merve Özbey'e Devran isimli albümüyle tam not vermiş gibi görünüyorlar. Muud'un açıkladığı verilere göre kullanıcıların en çok indirdikleri diğer şarkılar ise şu şekilde;
- Feride Hilal Akın - Yok Yok
- Reynmen - Ela
- Ufuk Baydemir - Ay Tenli Kadın
- Mero - Olabilir
2019 yılında en çok tekrar tekrar dinlenen şarkı: Reynmen - Derdim Olsun
Türkiye'nin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Reynmen, 2019 yılında çıkardığı şarkılarla Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı. Muud kullanıcıları, Reynmen'in Derdim Olsun isimli şarkısını tekrar tekrar dinlediler. Derdim Olsun'u takip eden şarkılar ise şöyle;
- Ziynet Sali - Bana da Söyle
- Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum
- Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlüm
2019 yılında en uzun zirvede kalan şarkı: Deniz Tekin - Beni Vur
Yayınlandığı gün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Susamam" isimli eserde de yer alan Deniz Tekin, Beni Vur şarkısıyla en uzun süre Muud'un zirvesinde kalmayı başardı. Beni Vur şarkısını takip eden şarkılar ise şu şekilde;
- Ceza - SusPus
- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum
- Ezhel - Felaket
- Merve Özbey - Vuracak
2019 yılında en çok takip edilen çalma listesi: Herkes Bunları Dinliyor
Muud tarafından hazırlanan "Herkes Bunları Dinliyor" isimli çalma listesi, Muud kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Kullanıcılar 2019 yılında en çok bu çalma listesini dinlediler. Bu çalma listesini takip eden diğer listeler ise şu şekilde;
- Türkçe Rap
- Yerli Yeniler
- Türkçe Pop
- Buralar Hep Akustik