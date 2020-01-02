Türk Telekom'un kullanıcılarına sunduğu çevrimiçi müzik platformu Muud, 2019 yılının "en"lerini açıkladı. Muud tarafından açıklanan veriler, kullanıcıların 2019 yılında en çok Merve Özbey'e ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin hayatına pek çok yeni kavram girdi. Bu kavramlardan bir tanesi de çevrimiçi müzik platformlarıydı. Tüketiciler, çevrimiçi müzik platformları sayesinde uygun ücretlerle sayısız müziğe erişme ve bu müzikleri internet üzerinden dinleme imkanı yakaladılar.

Günümüzde çok sayıda çevrimiçi müzik platformu var. Uluslararası bir platform olan Spotify, Turkcell tarafından hizmete sunulan Fizy ve Türk Telekom'un kullanıcıları için sunduğu Muud, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan platformların başlıcaları arasında yer alıyor. Şimdiyse Muud, 2019 yılının "en"lerini açıkladı. Dilerseniz hemen, Muud kullanıcılarının 2019 yılında en çok hangi müzikleri dinlediğine ve hangi şarkıcıların ilgi gördüğüne bakalım.

2019 yılında en çok dinlenen albüm: Merve Özbey - Devran

Açıklanan verilere göre Muud kullanıcıları, 2019 yılında en çok Merve Özbey'in Devran isimli albümünü dinlediler. Merve Özbey'i ise sırasıyla şu albümler takip etti;

Ebru Gündeş - Aşık

Demet Akalın - Ateş

Çeşitli Sanatçılar - Aşkın’ın Şarkıları

Berkay - İz

2019 yılında en çok indirilen albüm: Merve Özbey - Devran

En çok Merve Özbey'i dinleyen Muud kullanıcıları, Devran albümünü telefonlarına da indirmekten geri durmadılar. Kullanıcılar, Devran'dan sonra ise şu albümleri telefonlarına indirdiler;

Ben Fero - Orman Kanunları

Berkay - İz

İrem Derici - Mest Of

Çeşitli Sanatçılar - Aşkın'ın Şarkıları

2019 yılında en çok indirilen şarkı: Merve Özbey - Devran

Muud kullanıcıları, Merve Özbey'e Devran isimli albümüyle tam not vermiş gibi görünüyorlar. Muud'un açıkladığı verilere göre kullanıcıların en çok indirdikleri diğer şarkılar ise şu şekilde;

Feride Hilal Akın - Yok Yok

Reynmen - Ela

Ufuk Baydemir - Ay Tenli Kadın

Mero - Olabilir

2019 yılında en çok tekrar tekrar dinlenen şarkı: Reynmen - Derdim Olsun

Türkiye'nin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Reynmen, 2019 yılında çıkardığı şarkılarla Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı. Muud kullanıcıları, Reynmen'in Derdim Olsun isimli şarkısını tekrar tekrar dinlediler. Derdim Olsun'u takip eden şarkılar ise şöyle;

Ziynet Sali - Bana da Söyle

Merve Özbey - Yaramızda Kalsın

Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlüm

2019 yılında en uzun zirvede kalan şarkı: Deniz Tekin - Beni Vur

Yayınlandığı gün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Susamam" isimli eserde de yer alan Deniz Tekin, Beni Vur şarkısıyla en uzun süre Muud'un zirvesinde kalmayı başardı. Beni Vur şarkısını takip eden şarkılar ise şu şekilde;

Ceza - SusPus

Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

Ezhel - Felaket

Merve Özbey - Vuracak

2019 yılında en çok takip edilen çalma listesi: Herkes Bunları Dinliyor

Muud tarafından hazırlanan "Herkes Bunları Dinliyor" isimli çalma listesi, Muud kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Kullanıcılar 2019 yılında en çok bu çalma listesini dinlediler. Bu çalma listesini takip eden diğer listeler ise şu şekilde;